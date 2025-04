Famílias afetadas pela chuva em Manaus recebem assistência do governo do AM

Um cadastro online das famílias também já está sendo feito e servirá como base unificada para o atendimento de todas as secretarias

Manaus (AM) – Em resposta às consequências das fortes chuvas que atingiram Manaus, nas primeiras horas deste domingo (27), uma força tarefa foi montada pelo governo do Amazonas. Sob a coordenação da Defesa Civil do Estado, diversas secretarias estão realizando ações emergenciais integradas para atender cerca de 200 famílias que foram afetadas.

Desde as primeiras horas da manhã, equipes atuam no local para garantir assistência social, atendimento médico, emissão de documentos, abastecimento de água potável e cuidado aos animais afetados.

Um cadastro online das famílias também já está sendo feito e servirá como base unificada para o atendimento de todas as secretarias.

De acordo com o chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, tenente Charlis Barroso, o trabalho é integrado e tem como foco o levantamento de danos e a assistência imediata à população.

“O governador Wilson Lima acionou o nosso secretário, que de imediato acionou outras secretarias para que causou auxiliar no cadastro, no levantamento de danos e prejuízos que essa forte chuva causou à população moradora da região. Neste momento, cada cidadão que teve seu dano e prejuízo está fazendo um cadastro, onde esse banco de dados será alimentado junto à Defesa Civil para que possamos estimar os danos e prejuízos causados”, destacou o tenente. A operação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet).

Na área da saúde, a secretária executiva adjunta de Assistência da SES, Mônica Mello, explicou que as equipes da secretaria montaram uma estrutura de atendimento emergencial para priorizar casos de maior vulnerabilidade.

“O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, está no local avaliando o estado de saúde das pessoas. Nossa equipe, composta por médicos e profissionais de diversas áreas, está visitando os domicílios para avaliar idosos acamados. Além disso, montamos uma estrutura de saúde semelhante a um ambulatório, em uma sala cedida pela Igreja Católica, onde estamos realizando atendimentos médicos para a população”, afirmou a secretária.

A gerente de Migração da Sejusc, Luciane Lima, também reforçou que uma secretaria está mobilizada para garantir o suporte documental e social às famílias atingidas.

“A Sejusc, desde as primeiras horas do dia de hoje, está mobilizada para atender e viabilizar as principais necessidades que essas famílias estão enfrentando, sobretudo na questão de documentação, por meio da Secretaria de Cidadania. É importante dizer também que todas as famílias identificadas aqui estão sendo referenciadas para o atendimento conforme suas necessidades”, informou um gerente.

Além disso, a Sepet atua no resgate e acolhimento de animais domésticos, enquanto a Cosama trabalha para garantir a água potável à população captada.

O Governo do Amazonas reforça que todas as famílias cadastradas recebam o suporte necessário de acordo com suas necessidades específicas, garantindo dignidade e proteção neste momento crítico.

