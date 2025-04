Feijoada tradicional do Garantido abre a Semana Vermelha em Parintins

Em clima de Semana Vermelha, o Boi-Bumbá Garantido realizou, no domingo (27), na Cidade Garantido, em Parintins, sua tradicional feijoada, reunindo itens oficiais, cantores de toada, Batucada, Garantido Show e a multidão vermelha e branca. O evento é realizado anualmente na semana da Alvorada do Boi do Povão, comemorada na passagem de 30 de abril para 1º de maio.

De acordo com o presidente do Bumbá, Fred Goes, a feijoada se consolidou como um verdadeiro espetáculo vermelho e branco, reforçando a força e a tradição do Boi do Povão.

“Liberamos a entrada ao público para o show principal da feijoada e pudemos perceber que a nação vermelha e branca está animada e em clima de celebração dos 50 anos da Alvorada, que já promete ser uma das maiores dos últimos anos”, afirmou o presidente.

Durante o evento, o vice-presidente Marialvo Brandão destacou que o Curral Lindolfo Monteverde está pronto para receber todos os torcedores, tanto na Feijoada quanto na Alvorada e durante toda a temporada. A reforma completa da Cidade Garantido foi um dos compromissos da atual gestão.

“Ficamos felizes com o sucesso da Feijoada, que lotou a Cidade Garantido, nossa casa. Nosso objetivo é unir e fortalecer o Boi Garantido a cada dia. Agradeço a todos que contribuem e caminham junto com o Boi do Povão”, disse Brandão.

Programação

A programação iniciou por volta das 12h e se estendeu pela tarde e noite, com apresentações dos cantores Patrick Modesto, Gilson Matos, Alessandra Moreno, do grupo Curumins da Baixa, Wesley Nery, Luciano Araújo, Erick Juan, Bruno Costa, Leonardo Castelo, do grupo Toada de Roda, de Black Marialva e do amo do boi João Paulo Faria.

O show principal teve início às 18h, com entrada liberada ao público, e contou com a participação do apresentador Israel Paulain ao lado do levantador David Assayag, acompanhados pela Batucada, Banda Garantido e Garantido Show. A apresentação, repleta de emoção, incluiu toadas antológicas que marcaram o repertório das Alvoradas, além de toadas contemporâneas, animando o público ao longo da noite.

Semana Vermelha

A Feijoada do Garantido abriu oficialmente a programação da Semana Vermelha, aquecendo os preparativos para a tradicional Alvorada do Boi do Povão. O ponto alto será na próxima quarta-feira (30), com a realização da 50ª edição da Alvorada do Boi Garantido, tradição iniciada em 1975 que colore de vermelho as ruas da cidade até o amanhecer de 1º de maio.

A Alvorada é, ao lado do Festival e das Romarias de Nossa Senhora do Carmo, uma das maiores manifestações populares de Parintins, atraindo cada vez mais torcedores e brincantes, além de movimentar a economia da ilha.

A festa tem início no Curral Lindolfo Monteverde, na Cidade Garantido, com apresentações de todos os itens oficiais, e segue pelas ruas de Parintins até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Os ingressos para o show no Curral podem ser adquiridos na loja Garantido Shopping, na Cidade Garantido, ou online, pelo site liketicket.com.br.

