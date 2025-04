Analistas-Tributários cobram reabertura de negociação

Analistas-Tributários da Receita Federal realizam hoje (29), a partir das 14h, um ato em frente ao Ministério da Fazenda, na Esplanada dos Ministérios em Brasília/DF. O ato em Brasília integra a mobilização dos Analistas-Tributários que realizam paralisações semanais e operação-padrão em unidades da Receita Federal para cobrar a abertura de negociação com o governo.

No ato, os Analistas-Tributários vão cobrar a abertura de negociações salariais e da Mesa Específica para discutir um conjunto de reivindicações que, desde do 2023, foram apresentadas para os negociadores do governo.

O presidente do Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), Thales Freitas destaca que a mobilização se deve à quebra de acordo por parte do Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

“O acordo assinado previa que o reajuste de salário seria tratado em uma Mesa Específica de Negociação no Ministério da Gestão e Inovação (MGI). No entanto, de forma unilateral e autoritária os negociadores do governo encerraram o diálogo com o nosso Sindicato e a Mesa de Negociação não foi aberta”, reforça.

Thales Freitas reforça que foi devido ao rompimento do acordo assinado que os mais de seis mil Analistas-Tributários da Receita Federal iniciaram as paralisações em todo o país. “Os Analistas-Tributários estão ampliando e fortalecendo sua mobilização para cobrar que o acordo assinado seja cumprido pelo Ministério da Gestão, que, até agora, se recusa a abrir a Mesa Específica. Com o ato em frente ao ministério esperamos que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ouça os servidores e contribua para a reabertura da negociação e do diálogo com o MGI”, destacou.

*Com informações da assessoria

