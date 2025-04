Justiça autoriza força policial para notificar sindicato sobre greve de ônibus em Manaus

Manaus (AM) – A Justiça do Trabalho autorizou, na terça-feira (15), o uso de força policial para obrigar o sindicato dos rodoviários a responder com urgência sobre a greve de ônibus em Manaus. A paralisação parcial chegou ao segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (16) e promete ganhar força na categoria ao longo do dia, afetando o transporte público na capital.

A decisão, tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), ocorreu após pedido do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) devido aos prejuízos causados à população, que enfrenta dificuldades para se deslocar pela cidade, com a frota operando de forma reduzida.

O desembargador David Alves de Mello Junior, responsável pela decisão, determinou que o sindicato dos motoristas e cobradores seja intimado em até 24 horas para se manifestar sobre a greve.

A urgência da situação autorizou o cumprimento da ordem a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer local onde haja representantes do sindicato.

Caso seja necessário, o oficial de justiça poderá chamar a polícia, arrombar portas ou usar chaveiro para garantir a entrega da notificação, sempre dentro da legalidade, visando resolver o impasse rapidamente e reduzir os impactos para a população.

Por que a greve começou?

A greve foi iniciada após os trabalhadores pedirem um reajuste salarial de 12% e a manutenção dos cobradores nos ônibus. Algumas empresas estão comprando veículos sem espaço para esses profissionais, o que pode levar à extinção da função, conforme relatado por cobradores que compareceram à Câmara Municipal de Manaus (CMM) na última segunda-feira (14).

Com a paralisação, cerca de 400 ônibus deixaram de circular nesta quarta-feira (16). Isso gerou longas esperas nos pontos e superlotação nos veículos que continuam rodando pela capital.

O que diz a Prefeitura?

O prefeito David Almeida disse, nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa, que só será possível reajustar os salários dos rodoviários se também houver aumento na tarifa de ônibus, o que ainda não está definido.

