Homem sequestra mulher e tenta extorquir R$ 30 mil via PIX em Manaus

Suspeito abordou a vítima no dia 12 de fevereiro deste ano, quando ela saía de um estabelecimento comercial no bairro Adrianópolis

Yago Carvalho Oliveira, de 30 anos, foi preso por extorsão mediante sequestro contra uma mulher de 44 anos em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP), apresentou nesta terça-feira (29) os resultados da investigação que levou à prisão do suspeito.

De acordo com a polícia, Yago abordou a vítima no dia 12 de fevereiro deste ano, quando ela saía de um estabelecimento comercial no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital. Durante o sequestro, ele obrigou a mulher a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 20 mil.

As investigações também revelaram que Yago tentou forçar uma segunda transferência de R$ 10 mil, mas a transação foi bloqueada por restrições da agência bancária.

Mais detalhes sobre o caso serão divulgados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa ainda nesta terça-feira. A reportagem será atualizada assim que novas informações forem disponíveis.

Leia mais

Vídeo: mulher é sequestrada, torturada e estuprada por companheiro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱