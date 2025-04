‘Farmácia Viva’ é inaugurada em Manaus para produzir medicamentos naturais

Iniciativa vai ofertar produtos naturais com ação terapêutica para usuários da rede assistencial da Semsa, valorizando práticas tradicionais e o conhecimento popular.

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou nesta terça-feira (29) a primeira unidade da “Farmácia Viva” no Amazonas. A iniciativa, feita em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), vai ofertar produtos naturais com ação terapêutica para usuários da rede assistencial da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), valorizando práticas tradicionais e o conhecimento popular.

A “Farmácia Viva” foi criada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e é responsável por todo o processo de produção de fitoterápicos e preparações de plantas medicinais — do cultivo e coleta ao armazenamento e dispensação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Segundo o prefeito, a parceria com a Ufam aproveita a riqueza natural da Amazônia para transformar a medicina tradicional em produtos disponíveis nas unidades de saúde.

“Como nós já temos o conhecimento, a expertise, estamos implementando a primeira ‘Farmácia Viva’ do Estado do Amazonas, para produzir esses medicamentos e distribuí-los à população. Nesse primeiro momento, cinco UBSs serão contempladas, muitas delas na zona rural, onde as pessoas recorrem muito a essa opção terapêutica”, afirmou Almeida.

Com laboratório-sede instalado no campus da Ufam, a unidade vai começar produzindo chás, tinturas e cápsulas a partir de quatro plantas:

Justicia pectoralis (anador) : usada no tratamento de gripes e resfriados;

: usada no tratamento de gripes e resfriados; Cymbopogon citratus (capim-santo) : com leve ação ansiolítica;

: com leve ação ansiolítica; Eleutherine plicata (marupazinho) : utilizada contra doenças gastrointestinais;

: utilizada contra doenças gastrointestinais; Cúrcuma longa (açafrão): com ação anti-inflamatória e antioxidante.

“São plantas medicinais com muitos estudos e agora saem do papel para serem produzidas na nossa ‘Farmácia Viva’. Vamos começar em pequena escala, mas todos esses medicamentos farão parte da nossa lista pelo SUS. Neste momento, estamos produzindo quatro tipos: um anti-inflamatório, um antidiarreico e para gastroenterites, um para síndromes respiratórias e também um ansiolítico”, explicou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

O reitor da Ufam, Sylvio Puga, destacou a importância da parceria tanto para a população quanto para a formação acadêmica.

“São produtos naturais ligados ao conhecimento tradicional da nossa população. Essa parceria permite que a gente ensine, mas também aprenda com a população”, disse.

Além da Ufam, que vai atuar no desenvolvimento e controle de qualidade dos fitoterápicos, o projeto também conta com apoio da Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos (no km 23 da BR-174), responsável pelo cultivo e beneficiamento das plantas.

A Embrapa vai colaborar com a produção de mudas, e a Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) acompanhará todas as etapas. Algumas unidades de saúde também manterão hortas com plantas medicinais, como a USF Parque das Tribos (Tarumã-Açu) e o Caps Benjamin Matias (Parque 10 de Novembro).

Dispensação

A distribuição dos fitoterápicos vai começar em cinco unidades de referência:

Caps Benjamin Matias

USFs Carmen Nicolau, Fábio Couto, Parque das Tribos

UBS Rural Ephigênio Salles

A Semsa iniciará a capacitação de médicos da rede municipal para que possam prescrever os produtos da “Farmácia Viva”, orientando sobre disponibilidade e indicações dos medicamentos naturais.

Política nacional e apoio financeiro

A iniciativa segue diretrizes das políticas nacionais de Práticas Integrativas e Complementares e de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Manaus aderiu ao programa em 2016 e, em 2022, criou o Núcleo de Farmácia Viva como parte do compromisso de ofertar fitoterápicos de produção local à população.

Além da produção e distribuição, o programa busca valorizar o uso tradicional de fitoterápicos, os saberes dos povos tradicionais e promover educação em saúde para o uso correto das plantas.

A estrutura do laboratório-sede contou com apoio financeiro de emendas parlamentares. Os deputados José Ricardo, Serafim Corrêa e Marcelo Serafim destinaram R$ 680 mil, R$ 300 mil e R$ 120 mil, respectivamente, para a reforma do prédio e compra de equipamentos.

