Horários do comércio e shoppings de Manaus no feriado de 1º de Maio

Nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, o comércio de Manaus terá horário especial de funcionamento. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou os horários recomendados para o setor varejista e atacadista da capital, além dos principais shoppings da cidade.

Comércio do Centro funcionará em horário reduzido

De acordo com a Fecomércio, as lojas do Centro de Manaus devem funcionar das 9h às 13h, em regime reduzido. A federação recomenda esse horário como sugestão, ressaltando que os estabelecimentos devem respeitar a convenção coletiva e a legislação trabalhista.

Shoppings terão horários diferenciados

Os shoppings de Manaus operarão com horários distintos, especialmente nas áreas de alimentação, lazer e serviços essenciais, como supermercados e academias. Confira o funcionamento detalhado de cada centro comercial:

🛍️ Horário dos shoppings de Manaus – 1º de Maio

Grande Circular

Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 22h

Manaus Via Norte

Lojas Âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h

Quiosques: 14h às 21h

Supermercado: 07h às 21h

Manaus Plaza Shopping

Lojas e Praça de Alimentação: 14h às 20h

Manauara Shopping

Praça de Alimentação e Lazer: 12h às 22h

Lojas Âncoras: 13h às 21h

Lojas Satélites: 14h às 21h

Amazonas Shopping

Lojas Âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h

Quiosques: 14h às 21h

Supermercado: 08h às 22h

Shopping Ponta Negra

Lojas Âncoras: 13h às 21h

Quiosques: 14h às 21h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Millennium Shopping

Praça de Alimentação: 12h às 20h

Lojas e Quiosques: 14h às 20h

Cinema: a partir das 13h30

Studio 5

Praça de Alimentação: 12h às 21h

Lojas e Quiosques: 14h às 21h

Academia: 08h às 20h

Amazon Bowling: a partir das 15h

Shopping São José

Lojas e Quiosques: 10h às 16h

Praça de Alimentação: 12h às 16h

Sumaúma Park Shopping

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Lojas Âncoras: 12h às 21h

Quiosques: 14h às 21h

Academia: 08h às 15h

Supermercado: 08h às 21h

Shopping Cidade Leste

Lojas e Praça de Alimentação: 09h às 15h

Shopping Cecomiz

Fechado

Planejamento é essencial para evitar imprevistos

A Fecomércio AM orienta os consumidores a planejar as compras com antecedência e verificar diretamente com os estabelecimentos os horários específicos de funcionamento, pois podem ocorrer variações conforme o segmento ou a administração dos centros comerciais.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Detran-AM flagra 64 motoristas alcoolizados em blitz durante feriado prolongado

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱