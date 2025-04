Consumo de carne suína no Brasil cresce quase 35% 

O consumo de carne suína no Brasil segue em alta. De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o consumo per capita atingiu 19,52 kg por habitante em 2024, um crescimento de quase 35% em comparação a 2015, quando era de 14,47 kg.

A carne suína foi a proteína animal que mais ampliou sua participação na dieta do consumidor brasileiro na última década, impulsionada pela versatilidade e pelo perfil nutricional semelhante ao da carne bovina.

Neste cenário, a Suinco, com sede em Patos de Minas (MG), reforça seu protagonismo como a maior cooperativa do setor em Minas Gerais e uma das principais forças do mercado nacional.

“A ampliação do consumo de carne suína no Brasil reforça nossa estratégia de investir na diversificação do portfólio. Vamos lançar quatro novos produtos fatiados ainda no primeiro semestre e ampliar nossa linha de snacks, atendendo às novas demandas do consumidor moderno, que busca praticidade sem abrir mão do sabor e da qualidade”, afirma Weber Vaz de Melo, diretor comercial e industrial da cooperativa.

Ele destaca que a Suinco também está de olho nas tendências de consumo, com o desenvolvimento de nuggets e empanados de frango para diversificar ainda mais sua atuação.

Entre as novidades previstas para 2025, estão os lançamentos de salame italiano, copa curada e defumada, lombo curado e defumado e salame milano, além do novo torresmo no pacote. A Suinco também aposta em cortes tradicionais como costelinha, pernil, panceta e lombo, ingredientes-chave de pratos típicos da culinária mineira e brasileira.

Com investimentos constantes em inovação, logística e desenvolvimento de novos produtos, a Suinco segue ampliando sua participação no mercado interno e externo, contribuindo para consolidar a carne suína como uma opção nutritiva, acessível e cada vez mais valorizada pelo consumidor brasileiro.

Leia mais: Café e ovos mais caros pressionam orçamento no Norte

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱