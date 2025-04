Café e ovos mais caros pressionam orçamento no Norte

O café pesou no bolso dos brasileiros em março, liderando o ranking de maiores aumentos de preço no período. É o que mostra o novo estudo “Variações de Preços: Brasil & Regiões”, realizado pela Neogrid, ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo.

Segundo o levantamento, o valor médio das versões em pó e em grãos subiu 7,3%, passando de R$ 62,78 em fevereiro para R$ 67,39 em março.

“O aumento reflete uma combinação de fatores na cadeia de abastecimento, como custos logísticos elevados e flutuações de oferta, que acabam pressionando o consumidor final”, explica Anna Carolina Fercher, líder de dados estratégicos na Neogrid.

Segundo Anna Carolina Fercher, os fatores climáticos adversos em regiões produtoras, como estiagens e ondas de calor, comprometeram a produtividade e elevaram os custos de produção.

Em cenário similar ao café, pelo segundo mês consecutivo, os ovos também sofrem com as oscilações de preço. A categoria apresentou um incremento de 5,1% em março, saindo de R$ 1,15 em fevereiro e chegando a R$ 1,21 nesta última edição. “Após o período de alta procura da Quaresma, a expectativa é que os preços se estabilizem com a normalização da demanda após abril”, complementa Fercher.

Produtos como o leite UHT (2,9%), refrigerante (1,2%) e queijos (0,9%) também registraram elevações em seus preços. Em contrapartida, as categorias que apresentaram as maiores quedas no valor médio entre fevereiro e março foram o arroz (-5,1%), feijão (-4,5%), farinha de mandioca (-4,2%), óleo (-3,5%) e a carne bovina (-3,0%).

Maiores altas

No acumulado do ano até março, os ovos seguem ocupando a primeira posição nas variações de aumento de preços em todo o país – o produto teve alta de 32,4%, passando de R$ 0,91, em dezembro de 2024, para R$ 1,21 neste último monitoramento. Logo atrás, aparecem o café em pó e em grãos (25%), leite em pó (1,6%), refrigerante (1,5%) e o xampu (1,3%).

Maiores quedas

Na contrapartida, o estudo trouxe 10 itens que apresentaram queda de preço em todos os estados pesquisados. Entre eles, campeões de preços altos nos últimos meses como as carnes bovinas (-3,0%), o arroz (-5,1%) e o açúcar (-1,6%).

Variações

Na região Norte, as maiores variações de alta de preço ocorreram nas seguintes categorias: xampu (17,3%); ovos (12,5%); água mineral (6,1%); pão (4,2%); café em pó e em grãos (3,3%). Já as principais quedas se concentraram nestas categorias: açúcar (-14%); molho de tomate (-12,9%); desinfetante (-11%); frango (-10,8%); farinha de mandioca (-9,9%).

