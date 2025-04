Amazonas Band celebra o Dia Internacional do Jazz com concerto gratuito

Apresentação ocorre nesta terça (30), no Teatro da Instalação, e faz parte das comemorações pelos 25 anos da banda

A Amazonas Band realiza um concerto gratuito em comemoração ao Dia Internacional do Jazz, nesta quarta-feira (30). A apresentação ocorre às 19h, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro de Manaus. A entrada será por ordem de chegada.

O espetáculo integra a programação dos 25 anos da Amazonas Band.

Jazz como símbolo cultural e histórico

Originado entre 1890 e 1910, na comunidade afro-americana de Nova Orleans (EUA), o jazz tornou-se um dos gêneros mais importantes da música. Reconhecido por sua improvisação, ritmos variados e influência do blues, o estilo musical também é lembrado por seu papel na valorização de identidades culturais.

Segundo o regente da Amazonas Band, Rui Carvalho, celebrar o jazz é uma forma de reconhecer seu impacto social e histórico.

“O propósito é lembrar a importância deste gênero e sua contribuição para a expressão de uma parcela da população que enfrentou muitas dificuldades para firmar a sua cultura em um patamar de respeito, repassando ao longo dos anos e gerações para se assegurar na história da música”, afirma Rui.

Repertório homenageia grandes nomes do jazz

O concerto apresentará clássicos como “Hello Dolly”, eternizado por Louis Armstrong; “Take The A Train”, de Billy Strayhorn; “Moanin”, de Bobby Timmons; e “Manteca”, de Dizzy Gillespie. Além disso, o repertório inclui composições de Thelonious Monk, Charlie Parker, Lennie Niehaus, John Coltrane, Miles Davis, Tadd Dameron, Erroll Garner e Duke Ellington.

Evento gratuito e aberto ao público

O acesso ao concerto será gratuito, mediante chegada ao local. O evento busca não apenas comemorar a data, mas também fortalecer o reconhecimento do jazz como expressão artística com raízes históricas profundas.

