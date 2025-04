Sine Amazonas oferece 127 vagas de emprego nesta quarta (30)

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine Amazonas), coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), anuncia 127 vagas de emprego para esta quarta-feira, 30 de abril.

A sede do Sine Amazonas está localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). O atendimento ao público, com distribuição de senhas, ocorre das 8h às 14h.

Documentos exigidos para se candidatar

Para participar da seleção, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos (originais, sem necessidade de cópias):

Carteira de Identidade (RG)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Carteira de Trabalho (CTPS)

Comprovante de residência

Comprovante de escolaridade

Comprovante de vacinação contra a Covid-19

Número do PIS

Currículo atualizado

As vagas são ofertadas por empresas e instituições de diversos setores no estado. Os detalhes específicos sobre cada vaga são fornecidos pelos atendentes do Sine no momento da triagem.

Atendimento também disponível nos PACs

Além da sede central, os interessados podem procurar atendimento nos seguintes postos:

PAC Studio 5

PAC Alvorada

PAC Via Norte

PAC Shopping Cidade Leste

Confira as vagas de emprego disponíveis

A seguir, veja uma seleção das principais vagas ofertadas:

Vagas para ensino fundamental

Ajudante de carga e descarga – 5 vagas

– 5 vagas Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

– 1 vaga Lavador automotivo – 3 vagas

– 3 vagas Tratorista – 1 vaga

Vagas para ensino médio

Motorista urbano (CNH D) – 15 vagas

– 15 vagas Consultor(a) de vendas – 1 vaga

– 1 vaga Promotor de vendas (CNH AB) – 4 vagas

– 4 vagas Vendedor(a) interno(a) – 1 vaga

– 1 vaga Cozinheiro(a) – várias vagas

– várias vagas Chapeiro(a), Salgadeiro(a), Padeiro(a), Confeiteiro(a) – 1 vaga cada

Vagas para ensino técnico ou superior

Técnico(a) de planejamento – 2 vagas

– 2 vagas Supervisor(a) de restaurante – 2 vagas

– 2 vagas Assistente fiscal e analista contábil – 1 vaga cada

– 1 vaga cada Supervisor(a) de loja e encarregado(a) de expedição – 1 vaga cada

Vagas para primeiro emprego

Menor aprendiz administrativo – 2 vagas

– 2 vagas Aprendiz administrativo – 2 vagas

– 2 vagas Churrasqueiro sem experiência – 2 vagas

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS

Há oportunidades específicas destinadas a esse público. Os interessados devem apresentar laudo caracterizador atualizado, cartão de vacinação e currículo.

Copeira – 5 vagas

– 5 vagas Auxiliar de serviços gerais (sexo masculino) – 5 vagas

– 5 vagas Operador de produção (com cursos TBO e NR12) – 15 vagas

Como se manter informado

As vagas são atualizadas frequentemente. Por isso, é importante acompanhar os canais oficiais da Setemp e do Sine Amazonas para conferir as oportunidades diárias.

Leia mais:

Grupo de tecnologia abre vagas de emprego em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱