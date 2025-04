CBF desmente imagens de suposto uniforme vermelho da Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou, nesta terça-feira (29), a autenticidade das imagens que circulam nas redes sociais e em sites especializados sobre um possível novo uniforme da Seleção Brasileira com as cores vermelho e preto. Segundo a entidade, os modelos divulgados “não são oficiais” e a coleção para a Copa do Mundo de 2026 ainda está em fase de definição.

Em nota, a CBF reforçou que nem ela nem a fornecedora Nike anunciaram oficialmente qualquer detalhe sobre os uniformes da próxima competição mundial. A entidade informou que o desenvolvimento da nova linha será feito em conjunto com a marca esportiva.

Modelo vermelho e preto foi divulgado por site estrangeiro

A polêmica começou após o site especializado Footy Headlines publicar imagens de um suposto segundo uniforme da Seleção Brasileira em tons de vermelho e preto, supostamente assinado pela linha Jordan, vinculada à Nike. O visual representaria uma mudança significativa em relação ao tradicional uniforme azul, utilizado como segunda opção em campo.

Estatuto da CBF define cores oficiais, mas prevê exceções

Diante da repercussão, ressurgiu uma dúvida entre torcedores e especialistas: o estatuto da CBF permite alterações tão radicais nas cores da camisa da Seleção?

De acordo com o Artigo 13 do Capítulo 3 do estatuto da entidade, os uniformes da Seleção devem obedecer às cores da bandeira nacional — amarelo, verde, azul e branco — como ocorre com os atuais modelos principal e reserva.

No entanto, o mesmo artigo abre brecha para exceções: ele prevê a possibilidade de criação de modelos comemorativos em outras cores, desde que haja aprovação formal da diretoria da CBF. O texto, contudo, não especifica em quais situações esse tipo de uniforme alternativo pode ser utilizado.

