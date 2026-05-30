Campeonato Brasileiro

Timão faz 3 a 1 na Arena do Grêmio, chega aos 24 pontos e ganha tranquilidade antes da pausa para a Copa do Mundo

O Corinthians derrotou o Grêmio por 3 a 1 na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. André marcou dois gols para o Timão, enquanto Kaio César completou a vitória alvinegra. Pelo lado gaúcho, Gabriel Mec balançou as redes.

Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos 24 pontos e garantiu permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. O Corinthians ocupa a nona colocação, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas.

Por outro lado, o Grêmio segue com 21 pontos na 15ª posição. Além disso, o time de Luís Castro ainda corre o risco de encerrar a rodada dentro do Z-4.

Gabriel Mec abre o placar, mas Corinthians reage

O primeiro tempo começou em ritmo intenso e com emoção logo nos minutos iniciais. Aos seis minutos, Gabriel Mec aproveitou sobra dentro da área após tentativa de finalização de Carlos Vinícius e colocou o Grêmio em vantagem.

No entanto, o Corinthians respondeu rapidamente. A equipe passou a controlar a posse de bola e criou as melhores oportunidades da etapa inicial.

A pressão foi recompensada nos acréscimos. Aos 46 minutos, Yuri Alberto encontrou André na entrada da área. O volante finalizou com força e deixou tudo igual antes do intervalo.

Timão domina o segundo tempo

Após o empate, o Corinthians voltou ainda mais ofensivo para a etapa final. Com maior controle das ações, o time paulista passou a pressionar o adversário e construiu a virada.

Aos 19 minutos, André apareceu novamente. Depois de mais uma assistência de Yuri Alberto, o volante finalizou com precisão para marcar o segundo gol alvinegro.

Pouco depois, Kaio César aproveitou outro passe do camisa 9 e ampliou a vantagem, praticamente definindo o resultado da partida.

Além disso, o Grêmio ficou em situação ainda mais complicada após a expulsão do goleiro Thiago Beltrame. O arqueiro cometeu falta em Matheus Bidu fora da área e recebeu cartão vermelho direto.

Hugo Souza foi decisivo para a vitória

Antes da virada corintiana, o Grêmio teve chances claras para ampliar o placar.

Primeiramente, Braithwaite finalizou e parou em grande defesa de Hugo Souza. Na sequência, Gabriel Mec aproveitou o rebote e voltou a exigir intervenção do goleiro.

Além disso, Carlos Vinícius também levou perigo em uma cabeçada que a defesa corintiana conseguiu afastar.

Dessa forma, Hugo Souza teve papel fundamental no resultado ao evitar que o Tricolor ampliasse a vantagem nos momentos mais delicados do confronto.

André brilha e comanda triunfo alvinegro

Após começar no banco diante do Platense, André ganhou nova oportunidade entre os titulares e respondeu dentro de campo.

Autor de dois gols, o volante foi decisivo na construção da vitória corintiana e se destacou como o principal nome da partida.

Enquanto isso, Carlos Vinícius não conseguiu repetir as boas atuações das rodadas anteriores. Um dos artilheiros do Brasileirão, o atacante encontrou dificuldades para criar oportunidades e terminou o duelo sem marcar.

Após a expulsão de Thiago Beltrame, ele acabou sendo substituído para a entrada do goleiro Gabriel Menegon.

Corinthians ganha fôlego na tabela

Com a vitória fora de casa, o Corinthians encerra a primeira parte da temporada em situação mais confortável no Campeonato Brasileiro.

Além disso, o resultado aumenta a confiança da equipe para a sequência da competição após a pausa para a Copa do Mundo.

Já o Grêmio vê a pressão aumentar e pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados.

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