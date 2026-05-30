O Corinthians derrotou o Grêmio por 3 a 1 na noite deste sábado (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. André marcou dois gols para o Timão, enquanto Kaio César completou a vitória alvinegra. Pelo lado gaúcho, Gabriel Mec balançou as redes.
Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos 24 pontos e garantiu permanência fora da zona de rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo. O Corinthians ocupa a nona colocação, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas.
Por outro lado, o Grêmio segue com 21 pontos na 15ª posição. Além disso, o time de Luís Castro ainda corre o risco de encerrar a rodada dentro do Z-4.
Gabriel Mec abre o placar, mas Corinthians reage
O primeiro tempo começou em ritmo intenso e com emoção logo nos minutos iniciais. Aos seis minutos, Gabriel Mec aproveitou sobra dentro da área após tentativa de finalização de Carlos Vinícius e colocou o Grêmio em vantagem.
No entanto, o Corinthians respondeu rapidamente. A equipe passou a controlar a posse de bola e criou as melhores oportunidades da etapa inicial.
A pressão foi recompensada nos acréscimos. Aos 46 minutos, Yuri Alberto encontrou André na entrada da área. O volante finalizou com força e deixou tudo igual antes do intervalo.
Timão domina o segundo tempo
Após o empate, o Corinthians voltou ainda mais ofensivo para a etapa final. Com maior controle das ações, o time paulista passou a pressionar o adversário e construiu a virada.
Aos 19 minutos, André apareceu novamente. Depois de mais uma assistência de Yuri Alberto, o volante finalizou com precisão para marcar o segundo gol alvinegro.
Pouco depois, Kaio César aproveitou outro passe do camisa 9 e ampliou a vantagem, praticamente definindo o resultado da partida.
Além disso, o Grêmio ficou em situação ainda mais complicada após a expulsão do goleiro Thiago Beltrame. O arqueiro cometeu falta em Matheus Bidu fora da área e recebeu cartão vermelho direto.
Hugo Souza foi decisivo para a vitória
Antes da virada corintiana, o Grêmio teve chances claras para ampliar o placar.
Primeiramente, Braithwaite finalizou e parou em grande defesa de Hugo Souza. Na sequência, Gabriel Mec aproveitou o rebote e voltou a exigir intervenção do goleiro.
Além disso, Carlos Vinícius também levou perigo em uma cabeçada que a defesa corintiana conseguiu afastar.
Dessa forma, Hugo Souza teve papel fundamental no resultado ao evitar que o Tricolor ampliasse a vantagem nos momentos mais delicados do confronto.
André brilha e comanda triunfo alvinegro
Após começar no banco diante do Platense, André ganhou nova oportunidade entre os titulares e respondeu dentro de campo.
Autor de dois gols, o volante foi decisivo na construção da vitória corintiana e se destacou como o principal nome da partida.
Enquanto isso, Carlos Vinícius não conseguiu repetir as boas atuações das rodadas anteriores. Um dos artilheiros do Brasileirão, o atacante encontrou dificuldades para criar oportunidades e terminou o duelo sem marcar.
Após a expulsão de Thiago Beltrame, ele acabou sendo substituído para a entrada do goleiro Gabriel Menegon.
Corinthians ganha fôlego na tabela
Com a vitória fora de casa, o Corinthians encerra a primeira parte da temporada em situação mais confortável no Campeonato Brasileiro.
Além disso, o resultado aumenta a confiança da equipe para a sequência da competição após a pausa para a Copa do Mundo.
Já o Grêmio vê a pressão aumentar e pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, dependendo dos demais resultados.
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