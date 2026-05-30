Brasileirão

Samuel Lino brilha com dois gols e uma assistência na vitória rubro-negra no Maracanã pela 18ª rodada do Brasileirão

O Flamengo derrotou o Coritiba por 3 a 0 neste sábado (30), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi Samuel Lino, autor de dois gols e uma assistência para Pedro, que garantiu a vitória rubro-negra antes da pausa para a Copa do Mundo.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 34 pontos e permaneceu na segunda colocação da tabela. Já o Coritiba segue com 26 pontos e ocupa a sexta posição, mas ainda pode perder colocações ao fim da rodada.

Samuel Lino abre caminho para a vitória

O confronto começou equilibrado, com o Flamengo controlando a posse de bola e o Coritiba apostando nos contra-ataques pelos lados do campo.

No entanto, o Rubro-Negro precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar. Após erro na saída de bola do Coxa, Pedro deu um passe de letra para Samuel Lino, que finalizou da entrada da área e acertou o canto do goleiro Pedro Rangel.

Além disso, a situação ficou ainda mais favorável para os cariocas aos 36 minutos. Com auxílio do VAR, o árbitro expulsou Pedro Rocha após uma entrada dura em Vitão.

Flamengo domina após intervalo

Com um jogador a mais, o Flamengo ampliou a superioridade no segundo tempo. Samuel Lino voltou a ser decisivo e participou diretamente dos dois gols da etapa final.

Aos 15 minutos, o atacante cruzou rasteiro para Pedro completar para as redes e ampliar a vantagem rubro-negra.

Dez minutos depois, Samuel Lino recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou da entrada da área. A bola desviou em Lucas Taverna, encobriu o goleiro e decretou o terceiro gol do Flamengo.

Logo após o lance, o camisa 16 deixou o campo sob aplausos da torcida presente no Maracanã.

Expulsão muda cenário da partida

Embora o Flamengo já estivesse em vantagem no placar, a expulsão de Pedro Rocha foi determinante para o andamento do confronto.

Até aquele momento, o Coritiba conseguia equilibrar as ações e criar dificuldades para a equipe comandada por Leonardo Jardim. Entretanto, com um jogador a menos, o time paranaense perdeu força ofensiva e encontrou dificuldades para reagir.

Samuel Lino é o destaque da partida

Além dos dois gols marcados, Samuel Lino distribuiu uma assistência e comandou as principais jogadas ofensivas do Flamengo.

Atuando de forma mais centralizada, o atacante ajudou a suprir os desfalques no meio-campo e foi o principal responsável pela construção das jogadas ofensivas do time carioca.

Por outro lado, Pedro Rocha teve atuação decisiva de forma negativa. A expulsão ainda no primeiro tempo comprometeu a estratégia do Coritiba e reduziu as chances de reação da equipe.

Ficha técnica

Flamengo 3 x 0 Coritiba

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 30 de maio de 2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Samuel Lino, aos 11 minutos do primeiro tempo; Pedro, aos 15 minutos do segundo tempo; Samuel Lino, aos 25 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Erick Pulgar, Evertton Araújo e Luiz Araújo (Flamengo).

Cartão vermelho: Pedro Rocha, aos 36 minutos do primeiro tempo (Coritiba).

Público: 51.270 torcedores.

Renda: R$ 3.457.350,00.

Escalações

Flamengo – Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor), Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar (Saúl) e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Luiz Araújo (Joshua), Bruno Henrique e Pedro (Wallace Yan).

Técnico: Leonardo Jardim.

Coritiba – Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vini Paulista), Gómez (Wallisson Luiz) e Josué (Gustavo); Lavega (Felipe Jonatan), Breno Lopes e Pedro Rocha.

Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP).

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP).

VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

(*) Com informações do Lance

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