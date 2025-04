Operação prende suspeitos e causa prejuízo de R$ 54 milhões ao crime organizado no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu suspeitos ligados a um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro durante a segunda fase da Operação Renorcrim, deflagrada na terça-feira (29). A ação também resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, com prejuízo estimado em R$ 54 milhões ao crime organizado.

Durante a ofensiva, os policiais apreenderam armas de fogo, munições e dezenas de veículos — alguns deles de luxo. Além do Amazonas, a operação foi realizada nos estados do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

A PC-AM, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realiza nesta quarta-feira (30) uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados da ação.

A Operação Renorcrim é uma iniciativa da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento às Organizações Criminosas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi).

