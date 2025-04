Jovem morre com 9 facadas após se envolver com mulher de traficante em Manaus

Câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta fugir dos criminosos. No entanto, foi alcançado e morto.

Kauã da Cruz Silva, de 19 anos, foi assassinado a golpes de faca na manhã desta quarta-feira (30), ao chegar para trabalhar em uma empresa de transportes na comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 7h50, na avenida Colatino Aleixo, ramal Bela Vista.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima aguardava na entrada da empresa B.L. Transporte, onde atuava como auxiliar de soldador, quando foi atacada por dois homens que já estavam no local. Mesmo ferido, Kauã tentou escapar e correu para o terreno de uma casa em frente à empresa.

Câmeras de segurança registraram o momento em que ele tenta fugir dos criminosos. No entanto, foi alcançado, ainda lutou com os agressores, mas acabou morto com várias facadas pelo corpo.

Segundo relatos de familiares à polícia, Kauã havia se mudado recentemente para a comunidade Bela Vista após ser expulso do bairro Grande Vitória. A motivação seria o suposto envolvimento amoroso com a companheira de um traficante da área. O homem, então, teria mandado matá-lo por vingança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico da equipe apenas pôde constatar o óbito. A perícia criminal, o Instituto Médico Legal (IML) e investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e deram início aos procedimentos e às investigações.

As imagens de segurança também foram requisitadas pela polícia para ajudar na identificação e prisão dos responsáveis.

