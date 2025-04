De janeiro a abril, AM registra mais de 100 prisões por estupro de menores

Manaus (AM) – O Amazonas registrou 109 prisões por estupro de vulnerável entre janeiro e abril deste ano em Manaus e em municípios do interior do estado. A ação é resultado do trabalho conjunto da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

Conforme os dados, na capital, foram efetuadas 62 prisões, das quais 34 ocorreram em flagrante e 28 por meio do cumprimento de mandados judiciais.

Segundo a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, os números refletem o trabalho contínuo e qualificado de investigação, aliado ao comprometimento da equipe da especializada em dar respostas rápidas às denúncias.

“O aprimoramento dos fluxos de atendimento às vítimas e o estímulo à denúncia, principalmente por meio das redes de proteção e da conscientização da população, têm contribuído para uma resposta mais eficaz e célere na responsabilização dos agressores”, destacou a delegada. O apoio de órgãos como o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, além de unidades de saúde, educação e das demais forças de segurança, é essencial. Essa atuação conjunta permite a identificação precoce da violência, o acolhimento imediato das vítimas e a adoção de medidas para proteger crianças e punir os agressores.

Ações integradas

A delegada ainda destacou a ampliação de ações integradas, com foco tanto na prevenção quanto na repressão dos crimes sexuais. Entre essas iniciativas está a Operação Caminhos Seguros, de alcance nacional e já em andamento no Amazonas.

“Essa operação reforça o compromisso da rede de proteção com a fiscalização e o combate às violações de direitos de crianças e adolescentes, especialmente em áreas de risco. Vamos intensificar as ações com investigações, fortalecimento de parcerias e campanhas educativas voltadas para famílias, escolas e comunidades”, afirmou Juliana Tuma.

Interior

No interior do estado, foram registradas 48 prisões por crimes de violência sexual contra menores no mesmo período. De acordo com o diretor do DPI, delegado Paulo Mavignier, os números demonstram os avanços no combate a esse tipo de crime, graças à presença mais efetiva da Polícia Civil nos municípios.

Mavignier destacou que a continuidade do trabalho em 2025 será sustentada por três eixos principais: capacitação constante dos agentes, investimento em tecnologia para as investigações e aproximação com a população.

Como denunciar

A Polícia Civil orienta que casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser denunciados pelos seguintes canais:

Disque denúncia da Depca: (92) 99962-2441

Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

Delegacias de polícia em Manaus ou no interior do estado

Denúncias também podem ser feitas presencialmente na sede da Depca.

