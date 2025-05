Dono de assistência técnica é preso com 93 celulares sem procedência no Centro de Manaus

Um venezuelano de 48 anos, proprietário de uma assistência técnica localizada na avenida Floriano Peixoto, no Centro de Manaus, foi preso durante uma operação nesta quarta-feira (30).

A prisão ocorreu após a identificação de um celular com restrição de roubo no local. Durante a ação, os policiais também apreenderam 93 aparelhos sem origem comprovada.

Denúncia levou a investigação

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do NIRC, a operação teve início após uma denúncia anônima indicar que a loja vendia celulares com restrições e realizava desbloqueios irregulares de aparelhos.

“Durante a abordagem, foi solicitado ao proprietário do estabelecimento que permitisse a verificação dos aparelhos disponíveis. Após a averiguação, foi identificado um celular com registro de roubo”, afirmou o delegado.

Celulares irregulares foram apreendidos

Além do aparelho com restrição de roubo, a polícia encontrou outros 93 celulares sem procedência no estabelecimento. Diante da situação, o dono da loja foi preso e autuado em flagrante por receptação. Ele foi encaminhado à sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares.

População pode ajudar com denúncias

O delegado reforçou a importância das denúncias feitas pela população. “O Núcleo reforça a importância das denúncias da população e destaca que ações como essas são fundamentais para coibir o comércio ilegal de aparelhos celulares”, destacou Hitotuzi.

