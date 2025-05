Vacinação contra dengue é ampliada para 17 cidades do AM

A vacinação contra a dengue foi ampliada para 17 novos municípios do Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), informou que a medida passa a valer para adolescentes de 10 a 14 anos em Alvarães, Atalaia do Norte, Beruri, Boca do Acre, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Japurá, Maraã, Maués, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Caapiranga, Canutama, Juruá, Pauini e São Sebastião do Uatumã.

Prevenção e critérios epidemiológicos

Segundo a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, a vacinação agora contempla 44 municípios. “O objetivo da campanha é prevenir casos graves da doença e a definição dos municípios contemplados considerou critérios epidemiológicos”, explicou.

Prevenção à dengue

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressaltou que a vacinação complementa as estratégias de combate ao mosquito transmissor. “A vacinação contra a dengue é uma ferramenta complementar às ações de prevenção já adotadas, como a prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti”, afirmou.

Ao todo, a estimativa é distribuir 45,8 mil doses da vacina. O Ministério da Saúde destina o imunizante a adolescentes entre 10 e 14 anos, independentemente de infecção prévia. A meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é alcançar 90% de cobertura nesse público.

Logística e capacitação profissional

O envio das doses acontece de forma escalonada, com apoio das secretarias municipais de saúde. Cabe aos municípios garantir as duas doses necessárias para completar o esquema vacinal.

A fim de assegurar a qualidade da aplicação, a FVS-RCP promove treinamentos técnicos com profissionais de saúde das cidades contempladas. Os encontros abordam orientações sobre armazenamento, registro das doses e estratégias de comunicação.

“A capacitação dos profissionais é essencial para assegurar que a vacina seja aplicada de forma correta, segura e eficaz, além de sensibilizar profissionais que envolvam escolas, unidades de saúde e lideranças comunitárias, ampliando o alcance da campanha e fortalecendo a confiança da população na vacinação”, declarou Angela Desirée, gerente estadual de imunização.

Acompanhamento da campanha

Por fim, a FVS-RCP acompanha de forma contínua a distribuição e aplicação das doses nos municípios, buscando garantir o avanço da imunização contra a dengue no estado.

