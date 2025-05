Noivo de Lady Gaga faz breve aparição em janela de hotel no RJ

Michael Polansky, noivo da cantora Lady Gaga, fez uma breve aparição na janela de uma suíte do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (30). Com raras aparições com a diva pop, o empresário norte-americano foi flagrado observando a vista.

Mais cedo, a artista, que fará um show gratuito no sábado (3), na praia da Copacabana, mandou entregar pizzas para os fãs que aguardam na frente do Copacabana Palace. A apresentação, a partir das 21h45, deve se tornar o maior show da carreira da cantora.

Relacionamento

Em um relacionamento que foi a público pela primeira vez em 2020, o casal tem sido reservado sobre as novidades da união. Entretanto, em abril desse ano, rumores de que a cantora estaria noiva surgiram ao Gaga ser vista usando um anel de diamante na mão esquerda.

Michael Polansky, ao contrário da cantora, não é ativo nas redes sociais e mantém sua vida pessoal fora dos holofotes.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

