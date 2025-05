Datena critica Lady Gaga por não acenar para fãs em hotel

Apresentador detonou a postura da estrela internacional por não aparecer para os fãs que estão acampados na porta do hotel no Rio

Datena não poupou críticas à cantora Lady Gaga durante a transição entre os programas Fofocalizando e Tá na Hora, nesta quarta-feira (30), no SBT. O apresentador saiu em defesa dos fãs brasileiros da artista, que seguem acampados há dias na porta do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na esperança de vê-la de perto. Até o momento, porém, Gaga não apareceu para os fãs.

Mesmo prestes a realizar um show gratuito histórico neste sábado (3), na Praia de Copacabana — que deve reunir mais de 1,6 milhão de pessoas, de acordo com a Prefeitura —, a ausência de qualquer aceno da artista aos fãs está gerando polêmica. Datena lamentou a postura e comparou a atitude da cantora com a de outras estrelas internacionais.

A crítica de Datena contra Lady Gaga

“Exatamente por causa do carinho dos fãs, é que esses artistas deveriam reconhecer que o povo brasileiro é o que melhor que recebe… Eu vi a Madonna na Argentina, toda hora ela saía na sacada e dava tchau para o povão. Esses artistas internacionais estão menosprezando cada vez mais os fãs e sem os fãs, meu amigo, ninguém é ninguém”, disparou o jornalista.

Na sequência, ele reforçou seu ponto de vista: “Não adianta falar: ‘Mas o fã fica lá puxando o saco do artista’. O fã é fã, ele faz tudo pelo artista. Quem está errado é o artista em não receber o fã de uma forma digna”.

Cantora enviou pizzas aos fãs

Mesmo sem aparecer pessoalmente para interagir com os admiradores, Lady Gaga resolveu “paparicar” seus little monsters, como são chamados seus fãs. No fim da tarde desta quarta-feira (30), a cantora enviou pizzas para as dezenas de pessoas que seguem acampadas em frente ao hotel em que ela está hospedada, no Rio de Janeiro, na esperança de vê-la de perto.

