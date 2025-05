Mulher é detida após recusar devolução de Pix feito por engano

A Polícia Civil da Bahia deteve uma mulher após ela se recusar a devolver um valor de R$ 1,8 mil, recebido por engano via transferência bancária. O caso ocorreu em Feira de Santana, município localizado a cerca de 100 quilômetros de Salvador.

Vítima procurou a responsável pelo valor

Segundo a polícia, o dono do dinheiro tentou contato com a mulher para solicitar a devolução. No entanto, como ela se recusou a realizar o reembolso, ele registrou um boletim de ocorrência.

Investigação localizou a suspeita

A mulher, moradora da cidade de Santo Estêvão, também na região de Feira de Santana, foi identificada após investigação da Polícia Civil. Em seguida, os agentes a conduziram até a unidade policial onde o boletim foi registrado.

No local, ela realizou a devolução do valor transferido por engano.

Polícia conclui procedimento e encaminha ao Judiciário

A Polícia Civil informou que irá concluir o procedimento policial e, posteriormente, encaminhar o caso ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.

(*) Com informações do Correio 24h

Leia mais:

PRINTS: Líder religioso prometia presentes e Pix para abusar de adolescentes em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱