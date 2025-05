Homem é preso por homicídio ocorrido em 2009 em Beruri

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na quarta-feira (30), Jackson de Souza de Oliveira, de 37 anos, condenado por homicídio qualificado. O crime aconteceu em setembro de 2009, no município de Beruri, interior do Amazonas, e teve como vítima José Mauro Barbosa de Lima Júnior, que tinha 22 anos.

Vítima foi perseguida após briga em festa

De acordo com o delegado John Castilho, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, o crime ocorreu após uma briga em uma festa local.

“José Mauro saiu do local e foi perseguido pelos indivíduos. Ele pulou no rio para fugir dos autores, mas os autores pegaram uma canoa e conseguiram alcançá-lo. Jackson pegou um arpão, golpeou as costas do homem e o puxou até a canoa, momento em que desferiu golpes com uma madeira na cabeça dele”, relatou o delegado.

Outro homem envolvido no homicídio já foi julgado, condenado e cumpre pena.

Corpo foi jogado no rio após ataque

Após matar a vítima, Jackson soltou o corpo no rio.

“Depois de matar a vítima, Jackson cortou a corda do arpão e soltou o corpo no fundo do rio”, completou o delegado.

Prisão aconteceu em Manacapuru

O delegado informou que a polícia iniciou diligências após receber informações de que o suspeito estava em Manacapuru. As equipes o localizaram no bairro Liberdade e efetuaram a prisão na quarta-feira.

Jackson de Souza de Oliveira foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado. O homem está agora à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Condenado por estupro de filha é preso durante abordagem policial em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱