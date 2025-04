Um homem de 35 anos, condenado por estuprar a própria filha, foi preso na quarta-feira (23), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Os policiais militares realizavam patrulhamento na área, quando receberam denúncia de um popular de que havia um grupo de homens em atitude suspeita, na travessa Das Savias. Em diligências no lugar, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, mas após consulta nominal, foi constatado que um deles tinha mandado de prisão em aberto. Ele foi condenado em 13 anos e três meses em regime fechado por estuprar a própria filha.

O homem foi encaminhado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

