Obras do Governo do Amazonas ampliam capacidade viária em Manaus

Manaus (AM) -Manaus alcançou, em abril, um novo marco na mobilidade urbana, com mais de 1 milhão de veículos registrados, conforme dados do Detran-AM. Esse crescimento acelerado reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura viária.

Em resposta, o Governo do Amazonas tem implementado uma série de obras estratégicas que impactam diretamente o trânsito e a mobilidade urbana.

Rapidão Rodoanel Metropolitano e Avenida Lourenço da Silva Braga

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), obras de alargamento viário na Avenida do Turismo e no Rapidão Rodoanel Metropolitano já refletem um aumento de 200% no fluxo de veículos, passando de 1.000 para 3.000 veículos por hora em horários de pico. Essa mudança não só melhora a fluidez do trânsito, mas também amplia a acessibilidade para diversas regiões.

Outra obra de destaque é o prolongamento viário da Avenida Lourenço da Silva Braga, que conecta o Distrito Industrial ao Porto da Manaus Moderna. Essa intervenção facilita o transporte de cargas e melhora a mobilidade dos trabalhadores e empresas na região.

Mobilidade Urbana

Para o governador Wilson Lima, as obras de infraestrutura vão além da pavimentação: são investimentos que conectam pessoas, impulsionam a economia e geram oportunidades.

“Estamos transformando Manaus em uma cidade mais moderna e eficiente, garantindo melhor qualidade de vida à população”, afirma Lima, também presidente estadual da União Progressista, federação que reúne o União Brasil e o PP.

O projeto Asfalta Amazonas, executado pela UGPE, com mais de 628 km de vias urbanas pavimentadas e um investimento superior a R$ 1,6 bilhão, expande a malha viária do estado e cria alternativas para o tráfego em áreas urbanas e rurais.

Rapidão Rodoanel: A Maior Obra Viária do Estado

Com 37,8 km de extensão e um investimento acima de R$ 570 milhões, o Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus é a maior obra de mobilidade integrada do Amazonas. O projeto conecta zonas estratégicas e melhora significativamente a circulação na cidade.

A primeira fase entregou a duplicação da estrada do Tarumã e o Viaduto Lydia da Eira Corrêa, o maior da região Norte. A segunda fase segue em ritmo acelerado, com 18,3 km de novas vias, ciclovias e baias de ônibus, enquanto a terceira etapa modernizará avenidas-chave como José Henriques e Margarita.

Infraestrutura no Interior: Avanços em Todo o Estado

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) vem promovendo grandes transformações na malha viária do interior.

Desde 2019, foram pavimentados mais de 1.100 km de rodovias, ramais e sistemas viários municipais, com investimentos que superam R$ 2 bilhões. Destacam-se rodovias como AM-070, AM-151 e AM-453, além de melhorias urbanas em cidades como Manacapuru, Humaitá, Parintins e Maués.

