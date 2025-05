Corecon-AM/RR leva debate sobre Reforma Tributária às faculdades de Economia

Conselho levará discussões da Reforma Tributária para as universidades, diante da importância do tema para a economia do Amazonas, sobretudo, por conta da Zona Franca de Manaus,

Manaus (AM) – Fruto de parceria entre o Conselho Regional de Economia (Corecon-Am/RR) e a coordenação do curso de Economia da Universidade Nilton Lins, na próxima segunda-feira (5/5), acontecerá a mesa redonda “A Reforma Tributária e os Desafios para a Zona Franca de Manaus”.

A programação acontece a partir de 19h, no Auditório Vânia Pimentel, UniNilton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

Palestrantes

A presidenta do Corecon AM/RR, Michele Aracaty, será uma das palestrantes do evento, assim como o presidente do Sindicato dos Fazendários do Amazonas (Sifam), Emerson Oliveira de Queirós, e a ex-superintendente interina da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Ana Maria Oliveira de Souza.

Para ela, é fundamental o Conselho levar as discussões da Reforma Tributária para as universidades, diante da importância do tema para a economia do Amazonas, sobretudo, por conta da Zona Franca de Manaus, único modelo desenvolvimento regional e que gera milhares de empregos no nosso estado.

“Os estudantes de Economia precisam entender e estar bem-informados sobre esse assunto, que é nacional, mas impacta diretamente na vida da nossa população. Essa roda de conversas começa na Nilton Lins, porém, nos próximos meses, também estaremos na Ufam e na UEA”, declarou Michele Aracaty.

O evento tem quatro horas de atividades complementares, com direito a certificado para os devidamente inscritos.

Mais informações na coordenação do curso, pelos telefones: (92) 3643-2136/2006 ou pelo e-mail: [email protected].

