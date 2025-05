Faud abre 48ª edição dos JUAs com jogos de futsal em Manaus

A 48ª edição dos Jogos Universitários do Amazonas (JUAs) teve início nesta quinta-feira (1º/05), com cerimônia de abertura realizada na Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O evento reúne atletas de 15 instituições de ensino superior do estado.

Organizada pela Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud), a competição mobiliza cerca de 700 participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes.

“Cada nova edição do JUAs tem mostrado o crescimento do esporte universitário no estado e isso é muito importante. Este ano subimos para 15 o número de instituições participantes e essa evolução só confirma a valorização e a credibilidade do trabalho realizado. Estamos no caminho certo”, afirmou a presidente da Faud, Lilian Valente.

Cerimônia reúne representantes do esporte universitário

Além da Faud, estiveram presentes na cerimônia os presidentes de federações esportivas do estado: Marcelo Galvão (Futsal), Ali Assi (Basquete), Marcus Vinícius Martins (Voleibol) e Auricélio Andrade (Desporto Escolar).

Futsal abre a disputa das 16 modalidades do JUAs 2025

As primeiras partidas da competição aconteceram na modalidade futsal, nas categorias masculina e feminina.

Feminino: Fametro venceu a Ufam (time 1) por 1 a 0 Ufam (time 2) venceu a Uninorte por 4 a 1

Masculino: Fametro venceu a FMF por 7 a 0 Fametro venceu a Estácio por 4 a 1 Ufam x Estácio 2 e FBN x FMM terminaram empatados em 0 a 0



As partidas demonstraram o equilíbrio e o preparo das equipes universitárias, dando início a uma programação intensa para o mês.

Próximos jogos acontecem aos finais de semana

As disputas do 48º JUAs ocorrerão durante todos os finais de semana do mês de maio. Além disso, a Faud divulgará semanalmente, às quartas-feiras, um Boletim Informativo com datas, horários e locais das partidas seguintes.

