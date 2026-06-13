A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, neste sábado (13), também movimenta as lojas físicas e virtuais. Além da expectativa para o confronto contra o Marrocos, a procura pela Camisa do Brasil 2026 aumentou nos últimos dias e já provoca falta de alguns tamanhos e versões no comércio.
Diante da alta demanda, muitos torcedores buscam entender as diferenças entre os modelos disponíveis e os preços cobrados pelos uniformes oficiais da Seleção.
Quais são os modelos da Camisa do Brasil 2026?
Patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Nike lançou três versões oficiais para a Copa do Mundo:
- Jogador
- Torcedor
- Goleiro
Além disso, os uniformes estão disponíveis nas cores amarela e azul, que representam o primeiro e o segundo uniforme da Seleção Brasileira.
O que muda entre as versões?
A principal diferença está na tecnologia e na finalidade de cada modelo.
A versão Jogador é a mesma utilizada pelos atletas em campo. A peça conta com a tecnologia Aero-FIT, desenvolvida para melhorar a respirabilidade e o desempenho esportivo. Além disso, o escudo da CBF e o logotipo da Nike recebem aplicação em silkscreen, o que reduz o peso da camisa.
Já a versão Torcedor prioriza o conforto para o uso cotidiano. O modelo utiliza tecido Dri-FIT, que auxilia na absorção e evaporação do suor. Além disso, o escudo e o logotipo aparecem bordados.
Enquanto isso, a camisa de goleiro segue a mesma faixa de preço da versão Torcedor.
Quanto custa a Camisa do Brasil 2026?
Os preços variam de acordo com o modelo escolhido. Confira:
- Camisa Jogador (masculina e feminina): R$ 749,99
- Camisa Torcedor: R$ 449,99
- Camisa Goleiro: R$ 449,99
- Camisa infantil Torcedor (3 a 7 anos): R$ 349,99
Por isso, o valor costuma ser um dos principais fatores na hora da compra.
Camisa azul gerou repercussão
A versão azul da Camisa do Brasil 2026 também ganhou destaque nas redes sociais. Isso porque o uniforme marca a estreia da Jordan Brand em uma coleção da Seleção Brasileira.
Além disso, a fabricante informou que o design foi inspirado em um sapo venenoso. A proposta dividiu opiniões entre torcedores e rapidamente viralizou na internet.
“Este uniforme é um aviso às nações que enfrentam o Brasil por sua conta e risco”, afirma a descrição oficial do produto.
Nike admitiu falha estética
Em abril, a Nike reconheceu uma falha no formato da costura localizada na região dos ombros da camisa azul.
Segundo a empresa, o problema não interfere no desempenho dos jogadores. Ainda assim, a fabricante admitiu insatisfação com o resultado visual apresentado no uniforme.
Com o Brasil em campo na Copa do Mundo, a tendência é que a procura continue em alta. Enquanto isso, a Camisa do Brasil 2026 segue entre os produtos mais desejados pelos torcedores às vésperas da estreia da Seleção.
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