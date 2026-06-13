SELEÇÃO BRASILEIRA

Procura pelo uniforme oficial cresce às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo; veja preços, modelos e diferenças entre as versões.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, neste sábado (13), também movimenta as lojas físicas e virtuais. Além da expectativa para o confronto contra o Marrocos, a procura pela Camisa do Brasil 2026 aumentou nos últimos dias e já provoca falta de alguns tamanhos e versões no comércio.

Diante da alta demanda, muitos torcedores buscam entender as diferenças entre os modelos disponíveis e os preços cobrados pelos uniformes oficiais da Seleção.

Quais são os modelos da Camisa do Brasil 2026?

Patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Nike lançou três versões oficiais para a Copa do Mundo:

Jogador

Torcedor

Goleiro

Além disso, os uniformes estão disponíveis nas cores amarela e azul, que representam o primeiro e o segundo uniforme da Seleção Brasileira.

O que muda entre as versões?

A principal diferença está na tecnologia e na finalidade de cada modelo.

A versão Jogador é a mesma utilizada pelos atletas em campo. A peça conta com a tecnologia Aero-FIT, desenvolvida para melhorar a respirabilidade e o desempenho esportivo. Além disso, o escudo da CBF e o logotipo da Nike recebem aplicação em silkscreen, o que reduz o peso da camisa.

Já a versão Torcedor prioriza o conforto para o uso cotidiano. O modelo utiliza tecido Dri-FIT, que auxilia na absorção e evaporação do suor. Além disso, o escudo e o logotipo aparecem bordados.

Enquanto isso, a camisa de goleiro segue a mesma faixa de preço da versão Torcedor.

Quanto custa a Camisa do Brasil 2026?

Os preços variam de acordo com o modelo escolhido. Confira:

Camisa Jogador (masculina e feminina): R$ 749,99

Camisa Torcedor: R$ 449,99

Camisa Goleiro: R$ 449,99

Camisa infantil Torcedor (3 a 7 anos): R$ 349,99

Por isso, o valor costuma ser um dos principais fatores na hora da compra.

Camisa azul gerou repercussão

A versão azul da Camisa do Brasil 2026 também ganhou destaque nas redes sociais. Isso porque o uniforme marca a estreia da Jordan Brand em uma coleção da Seleção Brasileira.

Além disso, a fabricante informou que o design foi inspirado em um sapo venenoso. A proposta dividiu opiniões entre torcedores e rapidamente viralizou na internet.

“Este uniforme é um aviso às nações que enfrentam o Brasil por sua conta e risco”, afirma a descrição oficial do produto.

Nike admitiu falha estética

Em abril, a Nike reconheceu uma falha no formato da costura localizada na região dos ombros da camisa azul.

Segundo a empresa, o problema não interfere no desempenho dos jogadores. Ainda assim, a fabricante admitiu insatisfação com o resultado visual apresentado no uniforme.

Com o Brasil em campo na Copa do Mundo, a tendência é que a procura continue em alta. Enquanto isso, a Camisa do Brasil 2026 segue entre os produtos mais desejados pelos torcedores às vésperas da estreia da Seleção.

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