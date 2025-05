Homem é executado a tiros por criminosos em carro branco na Zona Oeste de Manaus

A vítima foi atingida por quatro tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Manaus (AM) – Ivan Dos Santos Marques, de 48 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (1°), na rua do Comércio, comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Testemunhas informaram que Ivan caminhava pela rua quando foi abordado por ocupantes de um carro branco, que efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. A vítima foi atingida por quatro tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

