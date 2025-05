WhatsApp deixará de funcionar em iPhones antigos a partir de segunda (5)

WhatsApp deixará de funcionar em iPhones com iOS abaixo de 15.1

A partir da próxima segunda-feira (5), o WhatsApp deixará de funcionar em iPhones com sistema operacional inferior ao iOS 15.1. A medida foi anunciada no site oficial do aplicativo.

A mudança faz parte de uma atualização de compatibilidade promovida pela Meta, empresa controladora do WhatsApp, que realiza uma revisão anual para identificar os dispositivos e sistemas operacionais com menor número de usuários ativos.

Outros sistemas afetados

Além dos iPhones com iOS abaixo de 15.1, o aplicativo já não oferece suporte para:

iPhones com iOS anterior ao 12;

Smartphones Android com sistema inferior ao Android 5.0.

Como verificar se seu iPhone está atualizado

Para saber se o seu dispositivo Apple está compatível com a nova exigência, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo “Ajustes” no iPhone; Toque em “Geral” e depois em “Atualização de Software”; Verifique se a versão instalada é igual ou superior ao iOS 15.1.

Caso esteja disponível, realize a atualização para continuar usando o WhatsApp sem interrupções.

