Motorista que atropelou atletas em Manaus tem prisão convertida em preventiva

Aleff Valente foi preso após dirigir embriagado e matar um corredor durante prova no Dia do Trabalhador

A Justiça converteu, nesta sexta-feira (2), a prisão em flagrante de Aleff Jardeu Oliveira Valente, de 29 anos, em prisão preventiva. Ele foi preso após atropelar cinco atletas durante a 1ª Corrida Nacional do Sesi, realizada na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, no feriado do Dia do Trabalhador.

“Diante do aspecto fático e dos fundamentos jurídicos anteriormente expostos, converto, em obediência ao art. 310, II, do CPP, a presente prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional Alef Jardeu Oliveira Valente, já qualificado, em garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”, diz um trecho da decisão do juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque.

O acidente aconteceu por volta das 5h15 da manhã de quinta-feira (1º), na Avenida Coronel Teixeira. O motorista invadiu o percurso da prova com o carro em alta velocidade, atingindo os atletas que participavam do evento.

Motorista dirigia embriagado e em alta velocidade

Segundo a Polícia, Aleff apresentava sinais visíveis de embriaguez e conduzia o veículo em alta velocidade. O teste de alcoolemia indicou 0,64 mg/L de álcool no sangue, quase o dobro do limite para ser considerado crime de trânsito.

Testemunhas relataram que o veículo entrou no trajeto da corrida, arremessando os corredores com o impacto. O para-brisa do carro ficou destruído. Policiais do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam Aleff em flagrante ainda no local.

O analista Jr de PCP Emanuel Fernandes, de 26 anos, foi a vítima mais gravemente ferida. Ele teve morte cerebral confirmada na manhã de sexta-feira (2), segundo familiares. Emanuel participava da prova quando foi atingido logo após a largada.

Outros dois atletas seguem internados em estado grave. Dois participantes já receberam alta após atendimento médico.

Após a prisão, Aleff Valente foi encaminhado à delegacia. Ele deve responder por embriaguez ao volante com agravante e por lesão corporal cinco vezes, além de possível homicídio culposo.

A Polícia Civil do Amazonas abriu inquérito para investigar todos os detalhes do caso, incluindo as circunstâncias do acesso do veículo à área isolada da prova.

Organizadores se pronunciam e prestam apoio

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e a Federação Desportiva de Atletismo do Amazonas (Fedaeam), organizadoras do evento, lamentaram o acidente e se solidarizaram com as vítimas e familiares.

A Fedaeam informou que o percurso estava devidamente sinalizado e que todas as normas de segurança foram seguidas, incluindo a presença de ambulâncias com UTI de plantão.

Familiares pedem justiça

O acidente causou comoção entre os familiares das vítimas.

“Estamos todos muito abalados e pedindo por justiça”, afirmou um parente de Emanuel Fernandes, no Hospital João Lúcio, onde o atleta foi atendido.

