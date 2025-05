VÍDEO: ‘Matemático’ é encontrado morto ao lado de carro capotado no ramal Pau Rosa

O corpo de um homem foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (2), ao lado de um carro capotado no ramal Pau Rosa, quilômetro 15 da BR-174, em uma área rural de Manaus. Testemunhas identificaram a vítima como Marcelinho, apelidado de “Matemático”.

Segundo as primeiras informações, o caso pode estar relacionado a um acerto de contas. No entanto, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ainda apura a causa da morte e não descarta outras possibilidades, como acidente.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o corpo da vítima com marcas de disparos de arma de fogo, além de perfurações na lataria do automóvel capotado. A gravação teria sido feita por uma testemunha que passava pelo local:

“Olha gente o cara morto, bala. Olha o carro capotado, tava tocando terror aqui no Pau Rosa. O carro cheio de bala”, narra a pessoa.

Suposta ligação com facção não foi confirmada

Informações que acompanham o vídeo indicam que o homem teria saído da prisão um dia antes de ser encontrado morto. Há também relatos não oficiais sobre possível envolvimento com uma facção criminosa que atua na região.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

