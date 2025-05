Bolsonaro diz que pode ter alta hospitalar neste domingo

Boletim do hospital DF Star divulgado neste sábado (3) diz que o ex-presidente deve receber alta "nos próximos dias"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (3), em entrevista à CNN Brasil, que tem “enormes chances” de receber alta médica neste domingo (5). Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 11 de abril.

Internação ocorreu após mal-estar durante agenda no Nordeste

Bolsonaro passou mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte e foi transferido para Brasília, onde, em 13 de abril, passou por uma cirurgia para tratar uma obstrução parcial no intestino. O problema foi causado por aderências resultantes de operações anteriores, feitas após a facada sofrida em 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG).

Ex-presidente já segue dieta líquida e apresenta quadro estável

Segundo o boletim médico divulgado neste sábado, Bolsonaro continua com o quadro de saúde estável. Na última terça-feira (29), ele retirou a sonda nasogástrica e iniciou uma dieta líquida, etapa importante no processo de recuperação pós-cirúrgica.

A expectativa da equipe médica é que o ex-presidente receba alta nos próximos dias, dependendo da evolução do quadro clínico.

(*) Com informações da CNN Brasil

