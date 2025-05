Bolsonaro tem melhora clínica e deixa UTI

Ex-presidente ficou pouco mais de 15 dias na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular em Brasília.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira (30), após apresentar melhora significativa no quadro de saúde. Ele segue internado no hospital DF Star, em Brasília, onde está em fase de recuperação de uma cirurgia intestinal realizada no último dia 13.

Segundo boletim divulgado pela equipe médica, Bolsonaro está clinicamente estável, sem dor ou febre, com pressão arterial controlada. Na terça-feira (29), ele retirou a sonda nasogástrica e iniciou uma dieta líquida.

Recuperação pós-cirúrgica

A cirurgia foi realizada para tratar uma suboclusão intestinal, condição caracterizada por obstrução parcial do intestino, causada por aderências resultantes de intervenções anteriores — sequela da facada sofrida em 2018.

Antes da transferência para Brasília, Bolsonaro chegou a ser internado no Rio Grande do Norte, após passar mal durante um evento do partido. Ao chegar na capital federal, os médicos optaram pela intervenção cirúrgica.

Desde o procedimento, o ex-presidente vinha apresentando evolução clínica satisfatória e permanece sob observação médica durante o período pós-operatório.

