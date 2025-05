Amazonense conquista prata e bronze no Norte-Nordeste de Jiu-Jítsu

Da vida simples no interior amazonense ao pódio de uma grande competição regional. Essa é a trajetória de Davy Ferreira, jovem lutador de 15 anos, natural de Carauari (município a 788 quilômetros de Manaus). O atleta conquistou duas medalhas — uma de prata e outra de bronze — no Campeonato Norte-Nordeste de Jiu-Jítsu Esportivo 2025, que ocorre até este domingo (4) na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

Atuação de destaque nas categorias Gi e Nogi

Davy disputou o campeonato na categoria Infanto Juvenil B, faixa colorida (amarela, verde e laranja), até 52 kg (Pena). Ele competiu nas modalidades Gi (com quimono) e Nogi (sem quimono).

Nas lutas sem quimono, o carauariense venceu uma das duas batalhas, garantindo a medalha de prata. Já com o quimono, venceu dois combates e foi derrotado na semifinal por Gabriel Vitor “Hulkizinho”, da equipe Melqui Galvão de Manaus (Nabil), ficando com o bronze.

“Minha avaliação do Norte-Nordeste é muito boa. Fiz cinco lutas duras tanto no Gi quanto no Nogi, onde só fui parado na semifinal pelo Gabriel Hulkzinho, que é um atleta muito bom que está sempre disputando as grandes competições. Agora é voltar para Carauari, treinar bastante e buscar evoluir no esporte e nos próximos campeonatos”, declarou Davy.

Apoio familiar e social impulsiona carreira

Davy é criado por mãe solo e tem um irmão gêmeo. Ele cursa o 1º ano do Ensino Médio em uma escola pública local. Apesar de ter sido revelado por outro projeto social, atualmente é atleta do Centro da Juventude de Carauari, o maior programa social da Calha do Rio Juruá.

O jovem fez parte de uma delegação de 20 atletas que contou com apoio total da Prefeitura de Carauari, desde a gestão do ex-prefeito Bruno Ramalho até a atual administração do prefeito Airton Siqueira e do vice-prefeito Zé Maria.

O esporte transformou sua vida

“Tenho uma vida simples em Carauari. Moro com o meu irmão gêmeo e sou criado por mãe solo. Estudo durante o dia e treino cinco vezes por semana no Centro da Juventude, onde também ajudo nas aulas dos Kids. Pratico jiu-jítsu há três anos e desde o ano passado comecei a competir. O jiu-jítsu já mudou a minha vida, pois antes eu era um menino rebelde e hoje sou um cara mais tranquilo, mais disciplinado e consciente”, concluiu o medalhista.

