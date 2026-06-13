A Seleção Brasileira faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), diante do Marrocos, em partida válida pelo Grupo C da competição. O confronto acontece às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
📲 Quer ficar por dentro de tudo? Entre no canal do Portal EM TEMPO no WhatsApp
Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil inicia a caminhada em busca do hexacampeonato mundial. Além disso, a equipe chega embalada pela expectativa da torcida para o primeiro compromisso no torneio. Por outro lado, o Marrocos tenta repetir o desempenho histórico da última Copa do Mundo, quando alcançou as semifinais e fez história para o futebol africano.
Onde assistir Brasil x Marrocos AO VIVO?
Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Marrocos AO VIVO pela CazéTV, com transmissão gratuita. Além disso, a partida também estará disponível no Disney+.
Enquanto isso, em Manaus, bares, restaurantes e as tradicionais Ruas da Copa devem reunir milhares de torcedores para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira.
Assista à transmissão ao vivo de Brasil x Marrocos
Acompanhe abaixo a transmissão de Brasil x Marrocos AO VIVO. Antes do apito inicial, confira a movimentação no MetLife Stadium, as últimas atualizações das equipes, as escalações, os bastidores e toda a expectativa para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
Leia mais
Neymar joga hoje? Veja a situação do camisa 10 e provável escalação do Brasil
Camisa do Brasil 2026 entra em alta na estreia da Seleção na Copa; veja preços e diferenças
Centro de Manaus ferve com corrida por camisas do Brasil 2026 antes da estreia da Seleção na Copa