VÍDEO: Ônibus e carro ficam ‘presos’ em curva e travam trânsito em avenida de Manaus

Um ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio ficaram presos lado a lado ao tentarem entrar, ao mesmo tempo, em uma curva da avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (5) e provocou congestionamento na via.

Imagens compartilhadas por moradores em aplicativos de mensagens mostram o momento em que os dois veículos tentam acessar a via pela mesma entrada. Por motivos ainda não esclarecidos, o ônibus acabou pressionando o carro contra a lateral da pista.

A situação causou retenção no tráfego e gerou um congestionamento que se estendeu por várias quadras, despertando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

IMMU atua no controle do tráfego

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para organizar o fluxo de veículos e acompanhar a retirada dos automóveis envolvidos na ocorrência.

Apesar do transtorno, não houve registro de feridos.

