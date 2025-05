Homem é preso após esfaquear rival em plena luz do dia no Centro de Manaus

Suspeito confessou o crime à PM e foi encaminhado ao 1º DIP com a faca usada na tentativa de homicídio.

Um homem foi preso por tentativa de homicídio após esfaquear um homem de 30 anos, na tarde de domingo (4), no bairro Centro, zona sul de Manaus. A prisão foi realizada por policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Por volta das 14h, a equipe da PM foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para verificar uma ocorrência na avenida Getúlio Vargas. No local, os policiais entraram em um mercadinho e encontraram o suspeito, que confessou ter esfaqueado a vítima na rua 24 de Maio.

A vítima já havia sido socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde recebeu atendimento médico.

Suspeito foi preso e encaminhado à delegacia

Com o homem, a PM apreendeu uma faca supostamente usada no crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

