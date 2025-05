Jogador está entre os mortos em operação da PM em Macapá

Uma operação da Polícia Militar (PM) no bairro do Pantanal, zona norte de Macapá, terminou com sete mortos na madrugada de domingo (4). Segundo informações preliminares, os militares atiraram contra um carro onde estavam as vítimas. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que a ação foi motivada por denúncia de tráfico de drogas e presença de suspeitos armados.

Jovens voltavam de jogo de futebol, dizem moradores

Moradores da região relataram nas redes sociais que os jovens haviam acabado de jogar uma partida de futebol e estavam retornando para casa quando foram abordados pela polícia. Um dos mortos era jogador amador e muito conhecido na comunidade.

Esses relatos contestam a versão oficial, que afirma que os ocupantes do veículo dispararam contra a guarnição, o que teria provocado a reação dos policiais.

Polícia afirma ter apreendido armas no local

De acordo com a PM, sete armas de fogo foram encontradas, incluindo uma de grosso calibre. Ainda conforme o boletim, entre as vítimas estava Erick Marlon Pimentel Ferreira, identificado como liderança do tráfico na zona norte e com histórico criminal.

Contudo, a possível presença de um jogador entre os mortos gerou comoção e pedidos de esclarecimento por parte da comunidade local.

Vídeo mostra barulho intenso de tiros

Durante a madrugada, moradores registraram em vídeo o barulho intenso de disparos, o que aumentou a indignação nas redes sociais. As imagens circularam amplamente e levantaram dúvidas sobre a versão policial.

OAB denuncia prisão de advogada que acompanhava o caso

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) denunciou a prisão de uma advogada que prestava apoio aos familiares das vítimas. Segundo a entidade, a profissional foi algemada e levada à delegacia, o que configura, segundo a OAB, abuso de autoridade e violação do estatuto da advocacia.

Caso está sob investigação

A Sejusp informou que os policiais envolvidos foram afastados até a conclusão do inquérito. A Polícia Civil instaurou investigação para apurar o uso da força e a conduta dos agentes durante a operação.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Homens são mortos a facadas e asfixiados em bairros de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱