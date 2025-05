Mohamed Aly das Graças, de 26 anos, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (4), por tentativa de latrocínio contra um idoso de 75 anos, em Juruá, interior do Amazonas. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, da 70ª DIP, o crime aconteceu no bairro São Francisco, naquele município. Na ocasião, os dois suspeitos invadiram a residência da vítima, armados com facas, com o intuito de subtrair dinheiro e objetos de valor.

“Eles agiram com extrema violência e brutalidade, imobilizaram o idoso com uma gravata, o lançaram ao chão e começaram a desferir chutes contra a sua cabeça. A ação criminosa foi interrompida após um vizinho ouvir os gritos e clamar por socorro”, relatou o delegado.

Violência

Ainda conforme a autoridade policial, a vítima chegou a desmaiar diversas vezes em decorrência das agressões e foi imediatamente encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

“Diante das informações obtidas, iniciamos diligências que resultaram na localização e captura da dupla em menos de 24 horas. Mohamed foi preso em sua residência, no bairro Nova Esperança, enquanto o adolescente foi localizado em uma área de mata, no bairro São Francisco”, detalhou Bruno Rafael.

Segundo o delegado, ambos possuem extenso histórico de envolvimento em atividades criminosas. Mohamed responde a, pelo menos, 35 procedimentos criminais, enquanto o adolescente também possui uma vasta ficha infracional.

“Gostaria de destacar a pronta resposta das forças de segurança do município de Juruá, que atuaram incansavelmente por mais de 15 horas até localizar os responsáveis por esse crime que chocou a população”, ressaltou o delegado.

Procedimentos

Mohamed irá responder por tentativa de latrocínio e corrupção de menores. Já o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio. Ambos permanecerão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem procurado por latrocínio é preso em Maués

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱