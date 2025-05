Governo do AM e Ministério das Cidades assinam contrato para construção de 400 casas em Tefé

Residencial conta com investimentos de mais de R$ 10,3 milhões do Estado por meio do Amazonas Meu Lar e recursos do Governo Federal pelo programa Minha Casa, Minha Vida

O governador Wilson Lima, o ministro das Cidades, Jader Filho, e o prefeito de Tefé, Nicsson Marreira, assinaram nesta segunda-feira (5) um contrato para a construção de 400 casas no município. A parceria com o Governo Federal, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, integra a política habitacional Amazonas Meu Lar, o maior programa de habitação do estado.

“Todas as vezes que venho a Tefé, me passa um filme na cabeça, porque é um povo que já passou por muitas dificuldades, trabalhou muito, e hoje está dando um passo importante com a construção dessas 400 unidades habitacionais. Isso significa dignidade e respeito para as pessoas que não têm onde morar”, afirmou o governador Wilson Lima.

O valor total da obra em Tefé é de R$ 62,3 milhões, sendo R$ 10,3 milhões do Governo Estadual e R$ 52 milhões do Governo Federal, via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) da Caixa Econômica Federal. Cada unidade habitacional custará R$ 155,8 mil, com R$ 130 mil do governo federal e R$ 25,8 mil do Governo Estadual.

Os empreendimentos, batizados de Nova Tefé I, II e III, beneficiarão famílias de baixa renda, com renda bruta de até R$ 2.850,00. As unidades fazem parte da estratégia para reduzir o déficit habitacional do município e melhorar a qualidade de vida da população.

A assinatura contou com a presença de deputados estaduais, prefeitos de outros municípios e autoridades locais. O ministro Jader Filho destacou o apoio do Governo do Estado e a importância da parceria para o avanço da construção das moradias.

Residencial em três etapas

O novo parque residencial será erguido na estrada da Cerâmica, em Tefé, e será entregue em três etapas. A primeira e segunda fases terão 150 casas cada, enquanto a terceira fase contará com 100 unidades.

As casas terão 44,15 metros quadrados, com possibilidade de ampliação em até 8,99 metros quadrados. Cada unidade contará com dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço, com projeto arquitetônico acessível para pessoas com deficiência.

O terreno foi doado pela Prefeitura de Tefé, e o prazo de entrega das unidades é de 18 meses. A construção faz parte de um esforço mais amplo para reduzir o déficit habitacional no Amazonas e promover inclusão social.

Outras ações habitacionais no Amazonas

Além do residencial em Tefé, o Governo do Amazonas está investindo em outras obras habitacionais. Estão previstas mais 294 unidades em São Gabriel da Cachoeira e a construção de 144 unidades em Iranduba.

A parceria com o Governo Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, contempla a construção de mais de mil novas unidades habitacionais, beneficiando famílias com renda de até R$ 4.700, divididas nas Faixas 1 e 2 do programa.

O Amazonas Meu Lar já atendeu mais de 18 mil famílias com regularização fundiária e outras 6.849 famílias com soluções habitacionais. O programa prevê atender 24 mil famílias com novas moradias e 33 mil com a regularização de terrenos e imóveis.

