Carretas da Saúde oferecem exames e devem atender 5 mil pessoas em Manaus

Com a meta de realizar mais de 5 mil atendimentos, as duas Carretas da Saúde do Governo do Amazonas começaram a atender a população de Manaus na segunda-feira (5). As unidades móveis da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) estão estacionadas na Maternidade Azilda da Silva Marreiro, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte, e no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-oeste.

Segundo a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, as carretas levam exames essenciais para áreas com alta demanda. “Estamos garantindo acesso rápido e de qualidade, descentralizando os atendimentos e reduzindo a fila de espera por diagnósticos como ultrassonografias, mamografias e tomografias”, afirmou.

Na zona norte, a Carreta da Saúde oferece exames de imagem, como ultrassonografias de abdômen, tireoide, aparelho urinário, próstata, além dos exames obstétrico, transvaginal e pélvico. Os serviços seguem até 30 de maio, no estacionamento da maternidade. No mesmo local, a Carreta da Tomografia já realiza exames desde janeiro.

Já no Centro de Convenções Vasco Vasques, a outra unidade móvel estará disponível até 16 de maio, com exames de ultrassonografia e mamografia.

Os exames são voltados a pacientes adultos com encaminhamento autorizado pelo Complexo Regulador, após passarem por Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

De janeiro a abril deste ano, as carretas realizaram mais de 17 mil atendimentos em Manaus e no interior, incluindo cidades como Presidente Figueiredo, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Novo Airão. Em 2024, as unidades móveis somaram mais de 32 mil atendimentos em todo o estado.

