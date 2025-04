Carreta da Saúde levará atendimento durante o ‘Registre-se 2025’, em Manaus

A Carreta da Saúde, do Governo do Amazonas, estará presente na programação do Registre-se 2025, de 12 a 16 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. A iniciativa é coordenada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM) e faz parte de uma mobilização nacional que busca garantir direitos básicos à população em situação de vulnerabilidade social.

Atendimentos oferecidos pela Carreta da Saúde

A unidade móvel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) oferecerá serviços como emissão do Cartão Nacional de Saúde (CadSUS), exames de ultrassonografia e mamografia. Uma equipe de telessaúde também estará no local para orientar o público sobre o funcionamento do atendimento remoto e o uso da telemedicina como forma de reduzir o tempo de espera por consultas especializadas.

Parceria entre SES-AM e Corregedoria de Justiça

Nesta sexta-feira (25/04), a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, reuniu-se com o corregedor-geral de Justiça, desembargador José Hamilton Saraiva, para alinhar os detalhes da participação da SES-AM na mobilização.

“O Governo do Amazonas está empenhado em ampliar o acesso à saúde, principalmente para quem mais precisa. Com a Carreta, vamos levar atendimento de qualidade e orientar a população sobre o uso da telemedicina, explicando como acessar os serviços e receber as mensagens enviadas pela plataforma”, destacou a secretária.

“Registre-se!” combate o sub-registro em todo o país

Promovido pela Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), o Registre-se! é uma ação nacional de combate ao sub-registro civil, realizada simultaneamente em todas as unidades da federação. Em Manaus, o mutirão contará com cerca de 15 instituições parceiras, que oferecerão serviços gratuitos nas áreas de assistência social, jurídica, saúde e cidadania, além da emissão de documentos.

