Governo do AM lança Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares em Manaus

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (6), o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares (Pecim), iniciativa que vai implementar um novo modelo de ensino em seis escolas da rede estadual, combinando disciplina militar e excelência educacional.

O lançamento foi na Escola Estadual Professora Tereza Siqueira Tupinambá, no Nova Cidade, zona norte, uma das unidades contempladas pelo programa. A solenidade marcou a entrega da revitalização da escola, uma das 466 unidades que já receberam melhorias durante a atual administração do Governo do Amazonas.

“Muitas pessoas acham que a escola vai ser mais difícil e as regras vão ser mais rígidas, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com melhorar o desempenho de cada aluno, explorando o potencial de cada um, de vocês manterem o foco naquilo que é importante para enfrentar as dificuldades da vida. Nós estamos alinhando uma educação de excelência e valores que são fundamentais como respeito, disciplina e o comprometimento com o bem coletivo”, afirmou o governador Wilson Lima.

A solenidade conto com a presença dos deputados estaduais Débora Menezes e Mário César Filho; vereador Rodrigo de Sá; secretária de Educação, Arlete Mendonça; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva; alunos e professores da instituição.

“Hoje é um dia muito feliz, principalmente, para todas aquelas pessoas que acreditam que princípios e valores, aliados a uma educação de qualidade, têm uma capacidade de transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais forte e preparada”, disse a deputada estadual, Débora Menezes.

Por meio do Decreto nº 49.042, de 26 de fevereiro de 2024, o governador Wilson Lima aprovou o ordenamento legislativo e jurídico necessário para as ações das escolas cívico-militares no Amazonas.

Sobre o programa

Cerca de 4.689 mil estudantes serão atendidos pelo Pecim nas Escolas Estaduais Fueth Paulo Mourão; Professor Homero de Miranda Leão; Professor Nelson Alves Ferreira; Professor Reinaldo Thompson; Professora Tereza Siqueira Tupinambá; localizadas no município de Manaus; e na Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar, localizada no município de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus).

O programa estadual prevê o trabalho colaborativo entre os profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e militares da reserva, que serão responsáveis pelo planejamento e realização do monitoramento dos estudantes e pelas atividades extracurriculares.

Entre os objetivos do projeto é promover valores cívicos, patrióticos e éticos, utilizando instrumentos de ensino do civismo, respeito às leis, família e deveres do cidadão. Além disso, o Pecim busca melhorar os indicadores da educação básica e diminuir a evasão escolar, diminuindo, ainda, índices de violência e criminalidade.

“Vai melhorar muito porque as nossas crianças precisam muito de uma proteção, de um bom ensino, principalmente. E aqui eu sei que vai ser melhor, que vai ensinar coisas melhores para os nossos filhos. Lá na frente, nós teremos um futuro melhor, uma educação melhor. A educação a gente traz de casa, mas aqui ajuda também”, disse a dona de casa Patrícia da Silva, de 38 anos, mãe de uma aluna da escola.

Estudante do 8º ano, Beatriz Aiden, de 13 anos, estudou na unidade desde o 6º ano, quando era no modelo cívico-militar. Ela declarou satisfação com o retorno da gestão voltada para o militarismo. “Tinha os monitores, eu gostei bastante. Era bem organizado. Saber que a escola vai voltar a ser cívico-militar me deixa bastante feliz. Porque era bem organizado, realmente”, afirmou a aluna.

Revitalização

Uma das escolas a receber o Pecim, a Escola Estadual Cívico-Militar Prof° Tereza Siqueira Tupinambá também foi entregue totalmente revitalizada pelo governador Wilson Lima. A unidade é a 466ª escola revitalizada na gestão atual, desde 2019. Atualmente, a escola atende, aproximadamente, 500 alunos, do 6º ao 9º ano.

Entre as principais obras realizadas na instituição, estão os serviços de pintura geral, manutenção hidráulica, elétrica, hidrossanitária, manutenção de portas metálicas e fechaduras, adequação da cozinha, manutenção de forro, troca de caixa de ar condicionado em concreto, adequação do laboratório de informática, revitalização da quadra, troca de vidros, abrigo para os botijões de gás e o abrigo de resíduos sólidos.

