STF torna réus os sete denunciados do ‘núcleo de fake news’ de plano de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os sete investigados do chamado “núcleo 4”, no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Com a decisão, os denunciados passam à condição de réus e responderão a uma ação penal.

Núcleo estratégico de desinformação

Segundo a PGR, o grupo integrava um núcleo de “operações estratégicas de desinformação” que teria atuado ativamente na divulgação de fake news sobre o processo eleitoral e na orquestração de ataques virtuais contra instituições e autoridades brasileiras.

Início da ação penal

Com o recebimento da denúncia, o STF inicia agora a fase de instrução da ação penal, com coleta de provas, oitivas de testemunhas e interrogatórios. Ao fim do processo, os ministros decidirão se os acusados serão absolvidos ou condenados, bem como definirão eventuais penas e os crimes por quais cada um será responsabilizado.

Os sete réus

Veja quem são os acusados tornados réus pelo STF:

Ailton Gonçalves Moraes Barros , major da reserva;

, major da reserva; Ângelo Martins Denicoli , major da reserva;

, major da reserva; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , presidente do Instituto Voto Legal (IVL);

, presidente do Instituto Voto Legal (IVL); Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente;

, subtenente; Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel;

, tenente-coronel; Marcelo Araújo Bormevet , policial federal;

, policial federal; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel.

Crimes imputados

Os sete respondem por:

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Envolvimento em organização criminosa armada;

Dano qualificado;

Deterioração de patrimônio tombado.

A investigação é parte de um conjunto de ações conduzidas pelo STF e pela PGR para apurar os atos golpistas praticados após as eleições de 2022.

