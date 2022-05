Militar do exército morre após acidente de moto em Manaus

Manaus (AM) – Em uma colisão entre o carro e uma moto, o militar do Exército, Klever Taylo Santos Aragão, de 20 anos, morreu na noite de segunda-feira (2), após sofrer um acidente de trânsito na avenida Jacira Reis, bairro Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus.

No domingo (1º), Kleve estava na moto e colidiu no carro, de modelo não identificado, e com o impacto da colisão, caiu do veículo e teve ferimentos graves na cabeça. O jovem foi socorrido com vida e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Apesar dos esforços, o militar do exército morreu na unidade de saúde na segunda-feira. De acordo com relatório do Instituto Médico Legal (IML), o jovem morreu em decorrência de uma hemorragia cerebral causada por um traumatismo craniano.

O corpo do militar foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

