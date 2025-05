Judô do Flamengo em Manaus abre inscrições para novos alunos

A Escola de Esportes Olímpicos Flamengo apresentou oficialmente sua equipe de judô, em Manaus. O projeto, que já está em funcionamento, abre inscrições para crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos interessados em iniciar na modalidade.

Os treinos acontecem sempre às sextas-feiras, das 19h às 20h30, nas dependências do Colégio Batista Brasil, antigo Ida Nelson, no bairro Adrianópolis. A equipe já conta com atletas com vivência em seletivas estaduais e torneios nacionais.

Sob o comando da Sensei Samanta, ex-atleta da Seleção Brasileira de Base, formada em Educação Física, os jovens praticantes também integram a Seleção Amazonense e conquistam bons resultados em competições como a Copa Samel.

“São crianças comprometidas, conscientes de onde querem chegar e que entendem a importância da repetição e da constância no processo”, destaca a treinadora.

Além do tatame: formação cidadã

Mais do que o desenvolvimento esportivo, o projeto tem foco na formação integral dos alunos. A proposta é oferecer um ambiente seguro de iniciação esportiva, promovendo valores como respeito, disciplina e autocontrole.

“As famílias podem esperar um acompanhamento individualizado, dentro e fora do tatame. Nós formamos atletas, mas principalmente cidadãos”, reforça Samanta.

Inscrições seguem abertas

Interessados em participar podem obter informações pelo perfil oficial no Instagram: @escoladeesportesflamengo ou diretamente com a técnica @senseisamanta.

