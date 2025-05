Teatro da Instalação celebra 24 anos com show da Amazonas Band

Apresentação gratuita marca aniversário do espaço e 25 anos da banda de jazz

O público poderá conferir gratuitamente um espetáculo especial no Teatro da Instalação, nesta quarta-feira (7), às 19h, no Centro de Manaus. A Amazonas Band se apresenta em comemoração aos 24 anos do teatro e aos 25 anos de fundação da banda. A entrada será por ordem de chegada.

Espaço histórico da cultura amazonense

Inaugurado em 6 de maio de 2001, o Teatro da Instalação é um dos principais espaços culturais da capital. Com fachada coberta por azulejos azuis e arquitetura marcante, o prédio se destaca no Centro Histórico de Manaus e é símbolo da Belle Époque manauara. Atualmente, o local abriga apresentações de teatro, dança, shows, concertos e sessões de cinema, além de sediar ensaios do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) e da própria Amazonas Band.

O primeiro espetáculo exibido no teatro foi “A Ópera dos Três Vinténs”, durante o 5º Festival Amazonas de Ópera, em 2001. A gestão do espaço é feita pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

“Tenho certeza que será um momento único. A história do Teatro da Instalação e da Amazonas Band se completam. Não haveria comemoração mais oportuna do que ter esse espetáculo nesse aniversário”, afirmou o secretário de Cultura, Caio André.

Show reúne clássicos do jazz e sorteio de CDs

A apresentação da Amazonas Band contará com um repertório que homenageia grandes nomes do jazz. Sob regência de Rui Carvalho, a banda promete um concerto especial, incluindo obras de Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, John Coltrane, Miles Davis e outros ícones do gênero.

O público poderá ouvir clássicos como:

“Hello Dolly” (Louis Armstrong / Jerry Herman)

“Take The A Train” (Billy Strayhorn)

“Moanin’” (Bobby Timmons / arranjo de Quincy Jones)

“Naima” (John Coltrane)

“Lady Bird” (Tadd Dameron / arranjo de Maria Schneider)

“It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing)” (Duke Ellington)

Além disso, serão sorteados CDs da Amazonas Band para o público presente.

“É uma grande honra celebrar o aniversário de um espaço tão querido pelo público e por todos nós da Amazonas Band”, destaca o regente Rui Carvalho. “Esperamos todos lá”, completou. Leia mais: Judô do Flamengo em Manaus abre inscrições para novos alunos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱