Programa Mais Médicos abre 118 vagas para o Amazonas

Manaus (AM) – O Governo Federal abriu um novo edital do programa Mais Médicos, com 118 vagas destinadas ao Amazonas. Desse total, 87 oportunidades são para 35 municípios do estado, e outras 31 para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). A cidade com maior número de vagas é Manaus, com 13 postos previstos.

O edital nacional, lançado nesta segunda-feira (5/5), oferece 3.174 vagas em todo o país, com prioridade para localidades com baixa proporção de médicos por habitante — um desafio histórico na região Norte. As inscrições vão até 8 de maio, pelo site do Ministério da Saúde.

Vulnerabilidade em foco

No Amazonas, 74 das 87 vagas urbanas estão em municípios classificados como de alta ou muito alta vulnerabilidade social. O objetivo é reforçar a presença de profissionais da saúde onde o acesso ao atendimento médico ainda é limitado, especialmente em áreas remotas.

Além de Manaus, cidades como Lábrea, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Benjamin Constant, Autazes, Eirunepé, Coari, Barcelos e Humaitá também foram contempladas. A presença em territórios indígenas reforça o compromisso do programa com a atenção primária em saúde diferenciada e voltada à realidade amazônica.

Três perfis de médicos

As vagas são direcionadas a:

Médicos com registro no CRM brasileiro

Médicos brasileiros formados no exterior

Médicos estrangeiros habilitados (com aprovação no Módulo de Acolhimento e Avaliação – MAAv)

Ampliação do atendimento

Segundo o Ministério da Saúde, os profissionais vão atuar em equipes da Estratégia Saúde da Família, com apoio de prontuário eletrônico (e-SUS APS), o que facilita o acompanhamento do paciente e a integração entre atendimentos básicos e especializados.

“O Mais Médicos cumpre o papel de chegar onde o Estado tem mais dificuldade de chegar. No Amazonas, isso faz diferença real na vida das pessoas”, afirmou o secretário Felipe Proenço, da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Programa em expansão

Atualmente, o programa conta com cerca de 25 mil médicos em atividade no Brasil, cobrindo 4,2 mil municípios e mais de 63 milhões de pessoas. Só em dezembro de 2024, o programa alcançou um recorde histórico nos DSEIs, com 601 profissionais atuando em áreas indígenas — muitas delas no interior do Amazonas.

📝 Serviço:

Inscrições: até 8 de maio de 2025

Plataforma: https://maismedicos.saude.gov.br

Vagas no Amazonas: 87 urbanas + 31 indígenas

Cidades com maior número de vagas: Manaus (13), Lábrea, Tabatinga, Coari, Tefé

( * ) Com informações da assessoria (GC)

