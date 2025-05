‘Mulher do Pé Podre’ recebe curativo após viralizar em Manaus

Conhecida pelo mau cheiro no pé, mulher em situação de rua mobiliza moradores e recebe cuidados

Conhecida como a “mulher do pé podre”, uma moradora de rua que viralizou nas redes sociais devido a uma grave ferida no pé e forte odor, recebeu atendimento médico após a mobilização de moradores em Manaus, na última terça-feira (6).

A ação solidária foi publicada nas redes sociais por um influenciador digital, conhecido como Roosevelt Pinheiro. No vídeo, a “mulher do pé podre” de Manaus, identificada como Andressa, aparece trocando o curativo do pé e também recebendo medicamentos e alguns lençóis. Além da troca de curativo, ela também tomou banho.

Nas redes sociais, a mulher era conhecida pelo forte odor que exalava de seu pé, em Manaus. Em alguns vídeos, quando ela entrava em ônibus, por exemplo, os passageiros saíam do coletivo.

O tratamento dado à mulher recebeu comentários positivos nas redes sociais. Uma internauta comentou: “Ainda bem graças a Deus ela tbm e um ser humano 🙏❤️”. Já outra, disse: “Deus sempre têm o melhor pra quem ajuda quem mais precisa”.

Em Manaus, diversas iniciativas públicas oferecem apoio a pessoas em situação de rua, proporcionando acesso a serviços essenciais e promovendo a reintegração social.

Como ajudar pessoas em situação de rua

1. Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua)

O Centro POP é um espaço que atende a população em situação de rua. Alguns exemplos de atividades que são feitas no Centro POP:

Realização de refeições;

Espaço para higiene pessoal e lavagem de roupas;

Apoio para obtenção de documentos pessoais;

Guarda de pertences;

Informações sobre trabalho;

Esclarecimento de dúvidas sobre direitos.

O atendimento é gratuito e não exige apresentação de documentos. (Serviços e Informações do Brasil)

2. CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)

Os CRAS oferecem serviços continuados de Proteção Social Básica para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. (Tribunal de Justiça do Amazonas)

3. CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)

Os CREAS prestam serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, incluindo pessoas em situação de rua. (Wikipédia, a enciclopédia livre)

4. Consultório na Rua

O Consultório na Rua é uma modalidade de serviço de atenção primária à saúde, oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que atende populações em situação de rua com equipes multiprofissionais. (Wikipédia, a enciclopédia livre)

5. Ações Integradas

A Prefeitura de Manaus realiza operações de abordagem social com equipes multidisciplinares para identificar as demandas de cada pessoa em situação de rua e realizar os encaminhamentos necessários. (Prefeitura Municipal de Manaus)

6. Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc)

A Sejusc promove ações de cidadania e saúde para a população em situação de rua, oferecendo serviços de direitos humanos e assistência social. (Sejusc)

7. Contato e Denúncias

Para mais informações ou para denunciar situações de vulnerabilidade, é possível entrar em contato com os serviços de assistência social locais ou utilizar o telefone 121, que é gratuito tanto para celular quanto para telefone fixo. (Serviços e Informações do Brasil)

Ao identificar uma pessoa em situação de rua necessitando de ajuda, é recomendável acionar os serviços de assistência social mencionados acima, que possuem equipes capacitadas para oferecer o suporte necessário.

